BioNTech aşısı olanlar dikkat! Üçüncü doz aşının ne zaman yapılacağı belli oldu! Uzman isimler tek tek açıkladı
BioNTech aşısı olanlar dikkat! Üçüncü doz aşının ne zaman yapılacağı belli oldu! Uzman isimler tek tek açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'nın BioNTech aşısı olan vatandaşlara üçüncü doz aşı uygulanacağını açıklamasının ardından aşıların ne zaman uygulanacağı da merak konusu oldu. Bakan Koca'nın bu konu hakkında İsrail'i ve ABD'yi izlediklerini kaydederken Bilim Kurulu üyeleri aşıların Kasım veya Aralık ayında yapılabileceğini kaydetti.