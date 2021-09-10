BioNTech aşısı olanlar dikkat! Üçüncü doz aşının ne zaman yapılacağı belli oldu! Uzman isimler tek tek açıkladı Sağlık Bakanı Koca'nın BioNTech aşısı olan vatandaşlara üçüncü doz aşı uygulanacağını açıklamasının ardından aşıların ne zaman uygulanacağı da merak konusu oldu. Bakan Koca'nın bu konu hakkında İsrail'i ve ABD'yi izlediklerini kaydederken Bilim Kurulu üyeleri aşıların Kasım veya Aralık ayında yapılabileceğini kaydetti.

1 11 Koronavirüs salgınına karşı üretilen aşıların etkinliğinin yüksek olduğu bilinmesine karşın ortaya çıkan Delta varyantının aşılarını etkinliğini düşürmesinin ardından üçüncü doz aşı konusu gündeme geldi. İki doz Sinovac aşısı olanlara üçüncü doz olarak BioNTech aşısı yapılırken iki doz BioNTech aşısı olanların üçüncü doz aşı olup olmayacağı merak konusu olmuştu.