BioNTech aşısında şaşırtan kılavuz: Bazı kişilere ikinci doz uygulanmayacak! Yeni tip koronavirüse karşı Pfizer ortaklığında geliştirilen BioNTech aşılarının ülkemize sevkiyatının gerçekleştirilmesinin ardından ilk dozlar vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Ancak Sağlık Bakanlığının yayımladığı kılavuzda bazı kişilere ikinci doz aşılama yapılmayacağının belirtilmesi soru işaretlerine neden oldu.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci tarafından, Pfizer ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısının 2,8 milyon dozunun sevkiyatı ülkemize gerçekleşti. Analizlerinin yapılmasının ardından Sağlık Bakanlığına ait özel alanlarda, eksi 80 derecede muhafa edilen aşılarda marka, vatandaşların tercihine bırakılırken Sağlık Bakanlığı yetkililerince yayımlanan son kılavuz, vatandaşların kafasında soru işaretlerine neden oldu. KILAVUZDA YAYIMLANDI İlk dozları dün uygulanmaya başlanan BioNTech aşıları hakkında, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda, aşının ilk dozunun uygulandığı bazı kişilere ikinci doz yapılmayacağı belirtildi. İki doz halinde uygulanan aşının ikinci dozu, ilk dozun yapılmasından 4 hafta (bir ay) sonra yapılıyor. CİDDİ ALERJİK REAKSİYON OLURSA... Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı tercihini yapan vatandaşlardan BioNTech'i seçenler ilk doz aşılarını dün yaptırmaya başlarken Sağlık Bakanlığı yetkililerince hazırlanan rehberde bazı durumlarda ikinci doz aşının uygulanmayacağı belirtildi. Kılavuzda yer alan bilgide, aşının ilk dozunun ardından ciddi bir alerjik reaksiyon görülmesi durumunda ikinci dozun yapılmayacağı ifade edildi. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü Biontech aşısıPfizer-BioNTech aşısıyan etkileriikinci doz