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  3. BioNTech'in 5-11 yaş grubunda kullanılması için izin istenecek

BioNTech'in 5-11 yaş grubunda kullanılması için izin istenecek

BioNTech, koronavirüs aşısının 5 -11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için önümüzdeki haftalarda yetkili makamlara başvuru yapacaklarını açıkladı.

BioNTech'in 5-11 yaş grubunda kullanılması için izin istenecek

Alman dergisi olan "Der Spiegel"'e konuşan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara korona virüs aşısı yapılmasına ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Dünya genelinde önümüzdeki haftalarda 5-11 yaş grubu çocuklar üzerinde yapılan bilimsel incelemelerin sonuçlarını dünya çapında yetkili makamlara sunacaklarını bildiren Türeci, Avrupa dahil olmak üzere bu yaş grubunun aşılanması için onay isteyeceklerini belirtti.

Türeci, BioNTech'in 5-11 yaş grubu için bilimsel araştırma sonuçlarının uygun olduğunu söyleyen ancak bu verilerin izin yetkisi veren kurumlar için hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

BioNTech’in Tıbbi Sorumlusu Özlem Türeci, “Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak” ifadesini kullandı.

Söz konusu yaş grubu için bilimsel aşı çalışmalarının iyi gittiğini belirten Uğur Şahin, “Durum iyi gözüküyor. Her şey plana göre ilerliyor” dedi.

Toplumsal olarak insanları aşılanma konusunda teşvik edilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Toplum olarak sert bir kış geçirmemek için hala 60 günümüz var. Bu iki ay içinde mümkün olduğunca çok insanı harekete geçirmek için elimizden geleni yapmalıyız" çağrısında bulundu.

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