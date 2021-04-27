Biotrend Enerji'nin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru üzerine 19 Nisan Pazartesi günü talep toplama gerçekleşti. Halka arzın yüzde 80'ini bireysel yatırımcılara tahsis edeceği öğrenilen şirkete yatırım yapmayı planlayan vatandaşlar da Biotrend Enerji ne zaman borsada işlem görecek? | Bioen işlem tarihi konularını araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

BİOTREND ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK? | BİOEN İŞLEM TARİHİ

Biotrend Türkiye genelinde; Entegre Katı Atık Yönetim Hizmeti, Enerji Üretimi , Atık Isı / Atıl Isı Kullanımı ve Karbon Sertifikası Üretim ve Satışı ile ilgili yatırımları bulunmaktadır.”*2020 sonu itibariyle 10 il, 12 tesisten elde edilen veridir.

Türkiye'nin 11 ilinde, toplam 17 tesisi ve 293 çalışanı ile yıllık 300 milyon kWh enerji üretimi sağlayan Biotrend Enerji'nin Borsa İstanbul 'da (BİS) işlem günü 28 Nİsan Çarşamba günü olarak belirlendi.

750 milyon lira gelir beklenen halka arzda dağıtım, oransal olarak gerçekleştirilirken sermaye artırımından kaynaklı 22 milyon lotu halka arz edilecek ve buradan halka arz geliri elde edecek. Bu gelirin en fazla %30'unun borç ödemesinde kullanacağı belirlenirken yatırımcılar, bu oranı olumlu olarak değerlendiriyor.

BİOTREND HALKA ARZ KODU

Geçtiğimiz günlerde SPK tarafından onay alan şirket 19-20-21 Nisan Tarihlerinde BIOEN Hisse kodu ile 16,50 TL-18,00 TL fiyat aralığında halka arzda talepleri toplamaya başlayacak.

KOD: #BIOEN

BİOTREND HALKA ARZ ARACI KURUMLAR

Deniz Yatırım ve TSKB eş liderliğindeki konsorsiyumda şu aracı kurumlar yer alıyor:

A1 Capital,

Ahlatçı Yatırım,

Alan Yatırım,

Alnus Yatırım,

Alternatif Yatırım,

Anadolu Yatırım,

Ata Yatırım,

BGC Partners,

Bizim Menkul,

Dinamik Menkul,

Garanti Yatırım,

Gedik Yatırım,

Global Menkul,

Halk Yatırım,

ICBC Turkey,

İnfo Yatırım,

ING Menkul,

İntegral Yatırım,

Investaz Yatırım,

Marbaş Menkul,

Meksa Yatırım,

Metro Yatırım,

Osmanlı Yatırım,

Oyak Yatırım,

Phillipcapital Menkul,

Piramit Menkul,

QNB Finans Yatırım,

Strateji Menkul,

Şeker Yatırım,

Tacirler Yatırım,

TEB Yatırım,

Tera Yatırım,

Ünlü Menkul,

Vakıf Yatırım,

Yatırım Finansman,

Ziraat Yatırım.

BİOTREND HALKA ARZ İZAHNAME

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