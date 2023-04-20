Bir 23 nisan klasiği: Pendik Balkanlar Koleji ilkokulu öğrencileri kaymakam oldu

Özel Pendik Balkanlar İlkokulu 2. Sınıf öğrencilerinden Öykü ÇELİK ve Abdullah Eymen ŞİRİN Sayın Dr.Hülya KAYA’ nın makamını devraldı. Sembolik olarak öğrenciler kısa bir süre kaymakamlık koltuğuna oturdu. Yönetimi devralan öğrenciler Pendik Kaymakamı Sayın Dr. Hülya KAYA’ ya çocuklar için oyun alanları ve hayvanlar için bakım alanları konusunda projelerini sundu.

Makam devri sonrası gerçekleşen görüşmeler; öğrencilerin takdim ettikleri çiçekler ve Pendik Kaymakamlığının öğrencilere hazırladığı hediyelerin sunulması, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.

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Kolejden ziyaret sonrası yapılan açıklamada "Bugünü Türk çocuklarına bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve minnet ile anıyor, Pendik Kaymakamlığına, Pendik Balkanlar Koleji Yöneticilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. " denildi.