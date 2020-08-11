Bir anda alev aldı! Yolcu otobüsünde yangın

İstanbul'a yolcu taşıyan bir turizm firmasına ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Durumun görevli tarafından fark edilmesi sonrası yolcuların tahliyesi sağlandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA İTFAİYE, SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının otobüsün motor bölümünde çıktığı, alevlerin itfaiye ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak söndürüldüğü belirtildi. Ayrıca, yolun geçici olarak ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ O ANLARI ANLATTI

Şoför Remzi Karabulut, Sultanbeyli'de bazı yolcuları indirdikten sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerlediğini, bir süre sonra otobüsün arka bölümünde alevleri gördüğünü anlattı.

Otobüsü yolun kenarına çektiğini ve yolcuların tahliyesini gerçekleştirdiğini aktaran Karabulut, "Bu sırada yangın büyüdüğü için alevlere müdahale edemedim." dedi.

Olay nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre sağlanamazken, otobüsün enkazının kaldırılması için çalışma yapılıyor.