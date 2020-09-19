Bir anda sosyal medyada yayıldı! Mesut Yılmaz öldü mü?

Gazeteci Emre Ermiş, Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini Twitter hesabından yazdı.Gazeteci Emre Ermiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Mesut Yılmaz vefat etmiş. Mesut Yılmaz da Türk Siyasetine Sabetay aileler kontenjanından giren bir isimdi. Hem kendisinin hem eşi Berna Müren'in çok ünlü Sabetay akrabaları var. Bu akrabalarından en meşhuru Komili, Ecevit, Şengör, Taşkent, Boyner, Bezmen aileleri." ifadelerini kullandı.

Bu twitime itirazlar olmuş. Bu konuyu yarın akşam twit zinciri olarak paylaşacağım. Ama itiraz edenlerin kaç tanesi Mesut Yılmaz'ın amcasının oğlu Erol Akçal üzerinden Şenkal Atasagun, Mehmet Eymür, Celal Şengör, Bülent Ecevit, Kazım Taşkent ile akraba olduğunu bilir, bilemem!!! https://t.co/PYC5oL8MJx — Emre Erciş (@TREmreErcis) September 19, 2020

MESUT YILMAZ ÖLDÜ MÜ?

Gazeteci Emre Ermiş, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı ancak aileden kamuoyuna haberin doğruluğuna ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ayrıca çok sayıda isim Yılmaz'ın ölmediğini rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İSMET ORHAN, DOKTORLARIN ÜMİDİNİ KESTİĞİNİ BELİRTMİŞTİ

Yurt Gazetesi yazarı İsmet Orhan, 5 Mayıs'ta beyin ameliyatı geçiren Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mesut Yılmaz'ın durumunun iyi olmadığını ve doktorların Yılmaz'dan umudunu kestiğini belirtti.

İsmet Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı yaptığı paylaşımda Mesut Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:"Her şeye rağmen, medeni duruşu vardı… Cumhuriyet değerlerine saygılıydı… Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın sağlığından umut kesildiğini öğrendim doktorlarından…"

2017 yılında oğlu Yavuz Yılmaz'ı kaybeden Mesut Yılmaz, bu sene beyin ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edilmişti.

Mesut Yılmaz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sağlık durumu nedir? Yaşıyor mu?

CEMAL ENGİNYURT: "HASTANEYE KALDIRILMIŞ"

Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Mesut Yılmaz'ın rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Enginyurt sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Eski Başbakanlardan Sayın Mesut Yılmaz beyefendi, bir rahatsızlık sebebiyle hastahaneye kaldırılmış. Mesut YILMAZ beye acil şifalar diliyorum."

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrendim.



Yılmaz’a acil şifalar diliyor, ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) September 19, 2020

BABACAN: HASTANEYE KALDIRILDIĞINI ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrendim. Yılmaz’a acil şifalar diliyor, ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

OSMAN AŞKIN BAK:" GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Twitter hesabından açıklama yapan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,"Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrendim. Yılmaz’a acil şifalar diliyor, ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. " paylaşımında bulundu.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrendim.



Yılmaz’a acil şifalar diliyor, ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) September 19, 2020

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan üzen haber! Doktorlar umudu kesti