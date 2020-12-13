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  3. Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Kısa Bir süre önce 'Zalim İstanbul' dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Simay Barlas'ın özel hayatına dair flaş bir gelişme yaşandı.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Bir Annenin Günahı dizisi ile Kanal D ekranlarına geri dönen güzel oyuncu Simay Barlas, bir süredir beraber olduğu ve Karşıyaka forması giyen basketbolcu sevgilisi Onuralp Bitim'den ayrıldığı iddia edildi.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Özel hayatı ile gündeme gelmekten çekinen güzel oyuncu Simay Barlas, uzun süredir birlikte olduğu Bitim ile ani bir kararla ilişkisini sonlandırdı.

İddialara göre ikile pek çok konuda fikir ayrılıkları yaşıyordu.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Çiftin yakın dostları, pandemi sürecinin ikiliye iyi gelmediğini ve ayrılık sürecini hızlandırdığını söyledi.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Yaşadığı ayrılık sürecinde Simay Barlas'ın en büyük destekçilerinin arkadaşları ve ailesi olduğu öğrenildi.

Bir Annenin Günahı dizisi ile ekranlara dönen Simay Barlas sevgilisinden ayrıldı!

Simay Barlas'ı çabuk unutan Onuralp Bitim, yeni bir aşka yelken açtı. Bitim, bir süredir YouTuber Öykü Berkan ile aşk yaşamaya başladı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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