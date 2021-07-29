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Bir babanın en acı görevi... Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Samsun'un Bafra ilçesinde denizde boğulup kaldırıldığı hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini yitiren matematik öğretmeni Talip Koç (23), imam olan babası Dursun Koç’un kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bir babanın en acı görevi... Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Olay, 17 Temmuz günü Atakum sahilinde meydana geldi. Ferahlamak için denize giren Talip Koç, arkadaşı Mehmet Y. ile birlikte bir süre sonra akıntının mağduru oldu. Suda çırpınmaya başlayan arkadaşlar, görevliler tarafından fark edilince denizden çıkarıldı. İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Mehmet Y., taburcu olurken, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Talip Koç, bugün yaşamını yitirdi.

Bir babanın en acı görevi... Oğlunun cenaze namazını kıldırdı

Talip Koç'un cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, Bafra ilçesinin Dikencik Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Dikencik Mahallesi Camisi’nde imamlık görevi yapan babası  Dursun Koç, oğlunu tanıyanlardan ve arkadaşlarından helallik istedi. Alınan helalliğin sonrasında genç öğretmenin cenazesi Derelik Camisi’ne getirildi. Babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından Talip Koç, Bafra Asri Mezarlık’taki aile kabristanlığına defnedildi.

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