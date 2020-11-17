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  3. Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu!

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu!

Son zamanların sosyal medyada en çok konuşulan yapımlarından olan Netflix'in yeni Türk yapımı dizi 'Bir Başkadır' hem senaryosu hem de oyuncuların muhteşem performası ile dikkat çekmeye devam ediyor. Diziye son olarak Sinan karakterinin kendi kendini tatmin ettiği sahne damga vurdu.

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu!

Netflix'in yeni Türk yapımı dizi Bir 'Başkadır' son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bir çok kişiden övgüler alan bu yapımda dikkat çeken bir sahne ise izleyenleri ikiye böldü. 

Dizinin konusu ve oyuncuları dikkatleri üzerine çekerken Alican Yücesoy'un canlandırdığı Sinan karakterinin bir sahnesi ise büyük tepki çekti.

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu!

Dizide Meryem'in evine temizliğe gittiği asosyal ve cinsel ilişki düşkünü olan Sinan'ın banyodaki mastürbasyon sahnesi izleyenleri ikiye böldü. 

Her geceyi bir kadınla birlikte olarak geçiren Sinan'ın yalnız kaldığı gecelerde banyoda Meryem'in temizlik yaparken kullandığı başörtü ve kıyafetleri koklayarak kendi kendini tatmin etmesi bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne sosyal medyada gündem oldu!

BİR BAŞKADIR SİNAN KİMDİR?

Bir Başkadır Sinan karakteri, kendi başına yaşayan, sekse düşkün çapkın bir erkeği canlandırıyor. Düzenli ilişkileri tercih etmeyen Sinan tek başına yaşayan bir adamdır. Meryem, Sinan’ın temizlikçisi olarak evine her hafta gelir. Sinan, Meryem’in hayranlık duyduğu erkektir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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