Netflix'in yeni Türk yapımı dizi Bir 'Başkadır' son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Bir çok kişiden övgüler alan bu yapımda dikkat çeken bir sahne ise izleyenleri ikiye böldü.

Dizinin konusu ve oyuncuları dikkatleri üzerine çekerken Alican Yücesoy'un canlandırdığı Sinan karakterinin bir sahnesi ise büyük tepki çekti.

Dizide Meryem'in evine temizliğe gittiği asosyal ve cinsel ilişki düşkünü olan Sinan'ın banyodaki mastürbasyon sahnesi izleyenleri ikiye böldü.

Her geceyi bir kadınla birlikte olarak geçiren Sinan'ın yalnız kaldığı gecelerde banyoda Meryem'in temizlik yaparken kullandığı başörtü ve kıyafetleri koklayarak kendi kendini tatmin etmesi bazı izleyicilerin tepkisini çekti.

BİR BAŞKADIR SİNAN KİMDİR?

Bir Başkadır Sinan karakteri, kendi başına yaşayan, sekse düşkün çapkın bir erkeği canlandırıyor. Düzenli ilişkileri tercih etmeyen Sinan tek başına yaşayan bir adamdır. Meryem, Sinan’ın temizlikçisi olarak evine her hafta gelir. Sinan, Meryem’in hayranlık duyduğu erkektir.