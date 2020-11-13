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  3. Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

Öykü Karayel'in dönüşü muhteşem oldu. Netflix ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Bir Başkadır' dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel adeta bambaşka biri oldu. Diziyi izleyen vatandaşlar sosyal medyada ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

'Bir Başkadır' dizisi Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladı.Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi büyük ilgi görürken  en büyük alkışı ise Öykü Karayel aldı. 

Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

Uzun süredir ekranlarında boy göstermeyen ünlü oyuncu Öykü Karayel ijitalde yer alan "Bir Başkadır" dizisiyle geri döndü. Geçtiğimiz yıllarda 'Kuzey Güney' dizisinde Cemre karakteri ile karşımıza çıkan Öykü Karayel dizi için bambaşka bir karaktere büründü.

Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

Güzel oyuncunun hem karakteri işleyişi hemde performansı izleyicilerden tam not aldı. 

Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

Sosyal medyada Karayel'e, övgü mesajları yağdı.

İşte güzel oyuncu Öykü Karayel'e gelen övgü dolu yorumlardan bazıları şöyle;

 

 

 

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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