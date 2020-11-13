Bir Başkadır dizisinin baş rol oyuncusu Öykü Karayel kendine hayran bıraktı!

'Bir Başkadır' dizisi Netflix ekranlarında yayınlanmaya başladı.Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi büyük ilgi görürken en büyük alkışı ise Öykü Karayel aldı.

Uzun süredir ekranlarında boy göstermeyen ünlü oyuncu Öykü Karayel ijitalde yer alan "Bir Başkadır" dizisiyle geri döndü. Geçtiğimiz yıllarda 'Kuzey Güney' dizisinde Cemre karakteri ile karşımıza çıkan Öykü Karayel dizi için bambaşka bir karaktere büründü.

Güzel oyuncunun hem karakteri işleyişi hemde performansı izleyicilerden tam not aldı.

Sosyal medyada Karayel'e, övgü mesajları yağdı.

İşte güzel oyuncu Öykü Karayel'e gelen övgü dolu yorumlardan bazıları şöyle;

öykü karayel sen neydin öyle ya o oyunculuk, o herkesin hayatında olan meryem, o hikaye, o sosyolojik ve psikolojik anlatım. kesinlikle mükemmel ötesi diziydi. hayran kaldım resmen pic.twitter.com/H9DgVi0Ywd — ŞALINA MÜNHASIR (@cokkonusurumki) November 12, 2020

öykü karayel cidden büyük oyuncuymuş bayıldıııım — irem (@dmnireem_) November 12, 2020