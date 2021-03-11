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Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 19 Mart 2021 Cuma ?

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 19 Mart 2021 Cuma ?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 19 Mart 2021 Cuma ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 19 MART 2021 CUMA?

15 Mart 2021 Cuma gününe 57.495,0700 ile başlayan Bitcoin, saat 10.21 itibarıyla yüzde 1,00 58.209,82 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021  tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart 2021 tarihinde ise $61.583,8100  ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.209,82 ve 430.555,00 TL'ye  karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

                         Haftalık           Aylık          Yıllık

Değişim (%)      %14,31         %23,71       %1.024,96

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

                           Haftalık       Aylık           Yıllık

Değişim (%)    %15,50        %33,68        %1.250,61

BİR BİTCOİN (BİTKOİN) NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  439,898.31   TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar?  58,140.21  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  48.618,30 €  Euro
Fiyattaki Değişim (24s) 0.59%
Bitcoin Hacmi (24s)   53,633,117,277 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,038,753,502,317  $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 439,833.04 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin  58,141.50  $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 439,874.19 Türk Lirası veya  58,140.17  $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde  0.59'luk değişim ile şu anda 439,848.00  TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 53,633,117,277  dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 11,038,753,502,317 $ dolardır.

19 MART CUMA GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  427,419.70 TL

Ethereum: 13,422.30

LTC/ TRY: 1,499.97

DAST /TRY:  1,702.00

HOT/TRY: 0.0536500

DOGE/TRY: 0.4288354

LINK/TRY: 221.621

XRP/TRY: 3.467386

BAT/TRY: 8.938396

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır) 

Bir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 23 Aralık 2020 Çarşamba ?

Tayfun Altuntaş
Editör
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