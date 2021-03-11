Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 19 Mart 2021 Cuma ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 19 MART 2021 CUMA?

15 Mart 2021 Cuma gününe 57.495,0700 ile başlayan Bitcoin, saat 10.21 itibarıyla yüzde 1,00 58.209,82 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 28.02.2021 tarihinde $44.392,0000 ile son bir ayın en düşük, 13 Mart 2021 tarihinde ise $61.583,8100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $58.209,82 ve 430.555,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %14,31 %23,71 %1.024,96

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %15,50 %33,68 %1.250,61

BİR BİTCOİN (BİTKOİN) NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 439,898.31 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 58,140.21 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 48.618,30 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) 0.59%

Bitcoin Hacmi (24s) 53,633,117,277 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,038,753,502,317 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 439,833.04 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 58,141.50 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 439,874.19 Türk Lirası veya 58,140.17 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde 0.59'luk değişim ile şu anda 439,848.00 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 53,633,117,277 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 11,038,753,502,317 $ dolardır.

19 MART CUMA GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 427,419.70 TL

Ethereum: 13,422.30

LTC/ TRY: 1,499.97

DAST /TRY: 1,702.00

HOT/TRY: 0.0536500

DOGE/TRY: 0.4288354

LINK/TRY: 221.621

XRP/TRY: 3.467386

BAT/TRY: 8.938396

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( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır)