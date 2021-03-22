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Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Mart 2021 Pazartesi

Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Mart 2021 Pazartesi?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Mart 2021 Pazartesi

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda  bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 22 MART 2021 PAZARTESİ?

22 Mart Pazartesi günü, haftaya yüzde 1,13 oranında yükselişle başlayan Bitcoin, piyasa değerli 1,08 T ile yüzde 3,47 deüer kaybetti. 

1 Bitcoin $57.813,9 ve 454,4286 TL'ye karşılık gelmektedir. 

BİR BİTCOİN (BİTKOİN) NE KADAR?  BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL?  454,4286 TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar?  57.728,5  Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro?  57.728,5  Euro
Bitcoin’in Piyasa Değeri 1,08T  $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 454,4286 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin   57.728,5 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 454,4286 Türk Lirası veya   57.728,5 $ dolar alınabilmektedir.

19 MART CUMA GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin:  454,4286 TL

Ethereum: 14.008,14 TL

LTC/ TRY: 1.526,40 TL

Canlı Bitcoin takibi için tıklayınız.

( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır) 

Bir Bitcoin (Bitkoin) ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Mart 2021 Pazartesi

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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