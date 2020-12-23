Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı ?

Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...

BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 9 MART 2021 SALI?

9 Mart 2021 Salı gününe 51.793,8600 ile başlayan Bitcoin, saat 10.28 itibarıyla yüzde 7,72 53.684,59 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 07.02.2021 tarihinde $38.291,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.684,59 ve 403.811,00 TL'ye karşılık gelmektedir.

Bitcoin Değişim Oranları($)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %7,60 %36,38 %566,19

Bitcoin Değişim Oranları(₺)

Haftalık Aylık Yıllık

Değişim (%) %13,87 %48,99 %737,70

BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 394,863.30 TL

1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 53,724.57 Dolar

1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 44.453,59 € Euro

Fiyattaki Değişim (24s) -4.28 %

Bitcoin Hacmi (24s) 57,028,672,677 $ Dolar

Bitcoin’in Piyasa Değeri 887,040,423,077 $ Dolar

Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 395,013.16 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 53,743.05 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 395,081.87 Türk Lirası veya 53,741.48 $ dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -4.28 değişim ile şu anda 3395,037.25 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 57,028,672,677 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 887,040,423,077 $ dolardır.

9 MART SALI GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI

Bitcoin: 402,462.71 TL

Ethereum: 13,630.03

LTC/ TRY: 1,474.70

DAST /TRY: 1,712.81

HOT/TRY: 0.0226758

DOGE/TRY: 0.4340948

LINK/TRY: 229.603

XRP/TRY: 3.590000

BAT/TRY: 5.423316

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( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır)