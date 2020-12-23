Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı ?
Kripto para birimi olan ve yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Bitcoin'in bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Bir Bitcoin ne kadar, kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 9 Mart 2021 Salı ?" sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...
Altın ve dövizin yanında yeni bir yatırım alanı olarak Bitcoin ortaya çıktı. Kripto para birimi bitcoin'e olan ilgi vatandaşların bu konuda araştırma yapmasına neden oldu. Bu kapsamda bitcoin fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş eğilimi yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte detaylar...
BİTCOİN BUGÜN NE KADAR OLDU 9 MART 2021 SALI?
9 Mart 2021 Salı gününe 51.793,8600 ile başlayan Bitcoin, saat 10.28 itibarıyla yüzde 7,72 53.684,59 seviyesinde seyrediyor. Bitcoin, 07.02.2021 tarihinde $38.291,0000 ile son bir ayın en düşük, 21 Şubat 2021 tarihinde ise $58.033,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.684,59 ve 403.811,00 TL'ye karşılık gelmektedir.
Bitcoin Değişim Oranları($)
Haftalık Aylık Yıllık
Değişim (%) %7,60 %36,38 %566,19
Bitcoin Değişim Oranları(₺)
Haftalık Aylık Yıllık
Değişim (%) %13,87 %48,99 %737,70
BİR BİTCOİN NE KADAR? BİR BİTCOİN KAÇ TL, KAÇ DOLAR?
1 Bitcoin (BTC) kaç TL? 394,863.30 TL
1 Bitcoin (BTC) kaç Dolar? 53,724.57 Dolar
1 Bitcoin (BTC) kaç Euro? 44.453,59 € Euro
Fiyattaki Değişim (24s) -4.28 %
Bitcoin Hacmi (24s) 57,028,672,677 $ Dolar
Bitcoin’in Piyasa Değeri 887,040,423,077 $ Dolar
Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 395,013.16 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 53,743.05 $ dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 395,081.87 Türk Lirası veya 53,741.48 $ dolar alınabilmektedir.
Bitcoin fiyatı son 24 saatte yüzde -4.28 değişim ile şu anda 3395,037.25 TL‘den işlem görüyor. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 57,028,672,677 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 887,040,423,077 $ dolardır.
9 MART SALI GÜNCEL BİTCOİN FİYATLARI
Bitcoin: 402,462.71 TL
Ethereum: 13,630.03
LTC/ TRY: 1,474.70
DAST /TRY: 1,712.81
HOT/TRY: 0.0226758
DOGE/TRY: 0.4340948
LINK/TRY: 229.603
XRP/TRY: 3.590000
BAT/TRY: 5.423316
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( Veriler thodex.com'dan alınmaktadır)