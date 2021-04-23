Vebitcoin'in banka hesaplarına el konuldu

Bitcoin piyasasına ilişkin yaşanan gelişmelerin ardından bir bitcoin firması da yaptığı açıklama ile faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

VeBitcoin adlı Bitcoin platformundan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız"

BANKA HESAPLARINA BLOKE KONULDU

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.