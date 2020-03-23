Bir büyük indirim de LPG'ye geliyor

Petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Geçen hafta bilindiği üzere benzin ve petrole sert indirimler gelmişti. Yetkililerden gelen ilk bilgilere göre, LPG otogazın fiyatına 60 veya 70 kuruş arasında bir indirim bekleniyor.

İNDİRİM MİKTARI DEĞİŞEBİLİR

Sektör yetkilileri söz konusu indirim miktarının şu anki döviz kurları üzerinden hesaplandığını kurlardaki değişikliğe göre indirim miktarının değişebileceğini söyledi. LPG indiriminin Nisan ayının başında pompaya yansıması bekleniyor.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

İndirimin gelmesiyle LPG fiyatı İstanbul'da 3,90'dan 3,20 liraya, Ankara'da 3,97'den 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,90'dan 3,20'ye gerileyecek.