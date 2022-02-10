Bir devir sona eriyor! Cristiano Ronaldo 12 yılın ardından ilk kez...

Kariyerine Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da devam eden 37 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı artık futbol hayatının son demlerini yaşıyor. Bugüne kadar hem ülkesinde hem oynadığı takımlarda hem de bireysel olarak birçok başarı yakalayan yıldız futbolcu son dönemlerdeki performansıyla artık emekliliğinin yaklaştığını hissettirdi. Ronaldo tam 12 yıl sonra kariyerinde bir ilki yaşadı.

12 YILIN ARDINDAN İLK KEZ

Gol noktalarındaki etkisiyle bilinen Ronaldo, onu tanıdığımızdan beri hiçbir zaman uzun süren bir gol orucuna girmemişti. Yıldız futbolcu oynadığı çoğu karşılaşmada skora katkı sağlarken son dönemde ise zor günler geçiriyor. Bu sezon 25 maçta 14 kez ağları sarsan yıldız isim 2022 yılında ise golle tanışamadı. Portekizli futbolcu 2010 yılından bu yana kariyerinde ilk kez 5 maç üst üste gol atamadı.

EN SON 2010 YILINDA YAŞAMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 2010 yılında Real Madrid'de oynadığı dönemde bu kötü istatistiğe imza atmıştı. İspanyol ekibinde çıktığı ilk sezonun son maçında Malaga'ya gol atamayan Ronaldo, bir sonraki sezonda da sırasıyla Mallorca, Osasuna, Sociedad ve Ajax'a karşı skor üretememiş ve kariyerinde 5 maçlık gol orucu yaşamıştı.

ESKİ LCÜ ÖZELLİĞİ KAYBOLDU

Portekizli futbolcu, Manchester United'in son 8 maçında yalnızca iki kez golle buluştu. Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United adına attığı son gol ise 30 Aralık'ta Old Trafford'da karşılaştıkları Burnley'e karşı geldi. Real Madrid, Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nda 800'den fazla kez gole imza atan Ronaldo, eski golcü özelliğini mumla aratıyor.