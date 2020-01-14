.Bir dolar kaç TL? 14 Ocak Salı dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 14 Ocak Salı bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ocak Salı güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL güne 5.87 seviyesinde başladı. Gözler perşembe günü Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararında.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.8784 TL, satışta 5.8816 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 14.01.2020 tarihiyle saat 08:34'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.8816 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.8816 Türk Lirası satın alınabilir.

14 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL güne 5,87 seviyesinden başladı, Türkiye’de sanayi ve ihaleler, ABD’de enflasyon izlenecek.

İç piyasalar ise Merkez Bankası’nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkesle ilgili görüşmeye ilişkin, “Hafter tarafı belgeyi incelemek için sabaha kadar süre istedi” dedi.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5485 TL, satışta 6.5518 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 14.01.2020 tarihiyle saat 08:37'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5518 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5518 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 14 Ocak 2020

Çin’in toplam dış ticareti 2019 yılında hafif bir düşüş gösterdi, ancak ihracatı, ABD Doları cinsinden hesaplandığında, 2018 yılına göre yüzde 0,5 büyüdü. Reuters ve Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Türkiye ve Suriye'nin istihbarat şefleri Rusya'nın başkenti Moskova'da görüştü.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ABD-Çin faz 1 ticaret anlaşmasının Çinçe tercümesinin neredeyse tamamlandığını ve Çarşamba günü imza töreninden hemen önce kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Uluslararası bankalar, Avrupa Birliği’ne piyasalara ve tüketicilere zarar vermekten kaçınmak için finansal piyasalara erişim için sistemi daha şeffaf ve daha öngörülebilir hale getirmesi çağrısında bulundular.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 14 Ocak 2020

14.01.2020 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

TL varlıkları geçtiğimiz süre zarfında siyasi ve jeopolitik risk unsurlarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. TEknik olarak 5.90-5.95 bandının uzun süredir takip edilmesinin ardından hafta başından bu yana bu bandın üzerinde sınır hareketlilikler meydana gelmekte. 5.9500 üzerine kalındığı sürece 6.00 psikolojik seviyesi takip edilecekken buranın geçilmesi halinde 6.10 seviyeleri gündeme gelebilir. Kur fiyatlamalarında görülebilecek geri çekilmelerde ise 5.90 ana destek seviyesi fiyatlamların seyri açısından önemli olacaktır.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Geçtiğimiz Cuma günü yurtiçinden gelen enflasyon verisi beklentilerin üzerinde gelmiş ve TL üzerinde bir miktar baskı oluşturmuştu. Bununla birlikte ABD ile İran arasında gerilimin yükselmesi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılarken, bu baskıdan TL’de nasibini aldı. Bu gelişmeler ile birlikte yeni haftaya 5.97 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izlese de haftaya başlangıç seviyeleri yakınlarında fiyatlamalarına devam ediyor. Diğer yandan TSK’nın Libya’ya asker göndereceği konusu da TL üzerindeki fiyatlamalara etki ediyor. Gün içerisinde yurtiçinden gelecek olan önemli bir ekonomik veri akışı bulunmuyor. Bununla birlikte Amerika kanadından TSİ 16:15’te gelecek olan ADP Tarım Dışı İstihdam verisi paritede hareketliliği artırabilecek haber akışı olarak öne çıkabilir. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak incelediğimizde sırasıyla 5.98790 – 6.02255 – 6.04787 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.95777 – 5.92961 – 5.90865 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.