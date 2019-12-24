Bir dolar kaç TL? 24 Aralık Salı dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 24 Aralık Salı bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Aralık Salı güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik endişeler ve TCMB'nin faiz indirimleri sonrası reel faizlerde gözlenen düşüşün etkisiyle TL geçen hafta dolar karşısında %2'nin üzerinde değer kaybederken,bu sabah güne 5.95 seviyesinin hemen altında başladı.

24 Aralık 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Bu hafta yılbaşı tatili kapsamında ABD ve Avrupa piyasalarının iki gün kapalı olacak olması ve yıl sonu nedeniyle işlem hacimleri azalırken, ABD ile diplomatik ilişkilerin seyri izleniyor.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9453 TL, satışta 5.9492 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 24.12.2019 tarihiyle saat 07:50'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9492 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9492 Türk Lirası satın alınabilir.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5997 TL, satışta 6.6059 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 24.12.2019 tarihiyle saat 07:48'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.6059 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.6059 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 24 Aralık Salı

ABD-Çin ticaret savaşı nedeniyle küresel riskten kaçış eğilimi sonucu 26 Ağustos’ta illikit piyasada yaşanan sert yükseliş dikkat alınmazsa dolar/TL dün 5.9475 ile 30 Mayıs’tan bu yana en yüksek gün içi seviyelere geldi. Analistler TCMB’nin son dört toplantıda 12 puana ulaşan faiz indirimlerinin ardından reel faizin azalmasıyla TL mevduatın cazibesinin azalması ve bireylerin dolar talebinin yanı sıra kurumların borç ödeme kaynaklı alımlarının kurdaki yükselişte etkili olduğunu belirtiyor.

RİSKLER YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan jeopolitik risk unsuru olabilecek gelişmeler de yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’de Cumhurbaşkanı Beşar Esad karşıtı muhaliflerin elindeki son büyük bölge olan İdlib’e yapılan saldırılar nedeniyle 80,000 Suriyeli’nin Türkiye’ye doğru göçe başladığını, göç yükünü Türkiye’nin tek başına kaldırmayacağını söyledi.

Erdoğan İdlib’de Rusya destekli Suriye hükümeti güçlerinin taarruzunu durdurmak için Türkiye’nin Pazartesi günü Moskova’ya heyet göndereceğini ifade ederek, “Görüşmeleri yapacaklar ve alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz” dedi.

TL’nin dolar karşısında bir aylık değer kaybı %4’ü aşarken, kurda son dönemde gözlenen sert yükseliş BDDK ve TCMB’nin de adımlarını beraberinde getirdi. BDDK bazı döviz-TL türev işlemlerdeki limitleri kıstığını açıklarken, TCMB Ağustos’tan bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap piyasasında ihale açtı.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 24 Aralık 2019

24.12.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ahlatcı Yatırım – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Hafta içerisinde gerçekleştirilen Fed ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarının kur üzerindeki etkilerinin devam ettiği gözlenirken haftanın son işlem gününde yurtiçinde açıklanan Sanayi Üretimi verisinin Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 düşerken, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artmasının sınırlı etkileri takip edildi. Gün içerisinde ABD’de Perakende Satışların yüzde 0,5’lik beklentinin altında kalarak Kasım ayında yüzde 0,2 artmasının sınırlı etkileri izlenirken, akşam saatlerinde ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasında ilk fazın imzalanması sonrasında iki ülkenin açıklamaları doğrultusunda ticaret iyimserliğinin arttığı gözlendi. Gün sonunda açıklanan veriler ve takip edilen ticaret gelişmeleri ile birlikte kurun kazançlarını sürdüğü izlendi.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Kur tarafında TCMB ve FED’in kararları sonrasında hareketlilik artarken siyasi ve jeopolitik risk unsurlarına yönelik gelen haber akışları fiyatlamalarda baskılanmaya neden oldu. Şu anda 5.8000 bölgesinin üzerinde işlem gören kur fiyatlamalarında buranın üzerinde tutunma sağlanması halinde 5.8225, 5.8500 ve 5.8850 ara direnç seviyeleri önemli olacakken yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanabilmesi için 5.9200 ana direnç seviyesinin geçilmesi gerekebilir. Ancak kur tarafında yaşanabilecek geri geri çekilmelerde ise; 5.7700 desteğinin altında kalıcılık sağlanması durumunda yeniden 5.7500- 5.7000 bandına dönüş hareketi gelebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Geçtiğimiz hafta USDTRY paritesinde volatilite oldukça fazlaydı. FOMC ve TCMB kararları ile birlikte paritede hareketlilik arttı. Zaman zaman 5.76 seviyelerini test eden parite yeni hafta ile birlikte 5.81 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz hafta TCMB faiz oranında 200 baz puan indirim yoluna gitmişti. Piyasalardaki beklentilere paralel olarak gelen bu karar TL üzerinde büyük bir baskı oluşturmadı. Merkez Bankası’nın beklentilerden daha sert müdahale etmemesi ile birlikte hafta içerisinde paritede bir miktar gevşeme hareketleri gözlemlendi. Diğer yandan Amerika ile Çin arasında 1. Faz ticaret anlaşmasında kısmi anlaşılması gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar rahatlama gerçekleştirdi. Bu rahatlama arasında TL varlıklarıda yer aldı. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar yurtiçinden gelecek olan Perakende Satışlar ve Çeyreklik İşsizlik Ortalaması verilerini takip edecek. Veriler 10:00’da açıklanacak. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak 5.80 üzerinde uzun süre duruşlar yukarı yönlü hareketlenmelerin devam etmesine neden olabilir. Sırasıyla 5.82480 – 5.85109 – 5.86866 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.79143 – 5.76503 – 5.73615 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.