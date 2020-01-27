Bir dolar kaç TL? 27 Ocak Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 27 Ocak Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 27 Ocak Pazartesi güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL haftaya 5.95 seviyesinin hemen altında başladı. Aysa piyasaları Çin'deki corona virüsünün etkilerini izliyor. Cuma günü açıklanacak dış ticaret açığı istatistikleri takip edilecek.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9468 TL, satışta 5.9502 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 27.01.2020 tarihiyle saat 08:34'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.9502 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.9502 Türk Lirası satın alınabilir.

27 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL faizlerin de etkisiyle 5.95 seviyesinin hemen altında baskı altında kalmayı sürdürürken, tahvil başta olmak üzere diğer TL cinsi yatırım araçlarında daha iyimser bir seyir görülüyor.

DÖVİZE EĞİLİM DEVAM EDİYOR

Mevduat getirilerindeki düşüşün de etkisiyle lokallerin döviz ve altın birikimleri 197.1 milyar dolar ile tarihi zirvede bulunuyor. Geçen hafta da birikimlerine 1 milyar dolar ekleyen lokaller döviz birikim eğilimini, atılan caydırıcı adımlara rağmen sürdürüyorlar.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5583 TL, satışta 6.5627 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 27.01.2020 tarihiyle saat 08:33'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.5627 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.5627 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 27 Ocak 2020

Küresel piyasalarda yatırımcıların Çin’deki bir haftalık tatilde milyonlarca kişinin seyahat ediyor olmasının yeni corona virüsünün daha hızlı yayılmasına yol açabileceği konusunda endişeleri sürüyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) açıklamaları ardından euro, dolar karşısında son yedi haftanın en düşük değerine gelmiş durumda.

ECB’nin beklenenden daha temkinli şekilde hareket etmesi paritedeki değişimde etkili. ECB geçen çarşamba günü, uygulayacağı politikaların kapsamlı bir değerlendirmesini yaptı ve ana hedeflerini tekrar belirleyip, bunlara nasıl ulaşacağını açıkladı.

TL’deki son günlerdeki satış baskısına rağmen, bankacılar CDS, tahvil, eurbond ve hisse senetlerinde daha iyimser bir görünüm olduğuna da dikkat çekiyorlar.