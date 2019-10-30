.Bir dolar kaç TL? 30 Ekim Çarşamba dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 30 Ekim Çarşamba bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Ekim Çarşamba güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini beklentilerin üzerinde indirerek son üç toplantıda 1000 baz puan indirime ulaşmasının ardından TL'de sınırlı baskı devam ederken, dolar/TL bu sabah güne 5.76 seviyesinin hemen altında başladı.

30 Ekim 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Bankacılar küresel faizlerin ve jeopolitik tansiyonun azaldığı bir dönemde gelen TCMB’nin faiz indiriminin ardından TL’de yaşanan tepkiyi “sınırlı” sözleriyle nitelendiriyorlar.

Özelikle ABD’nin yaptırım riskinin ortadan kalkması ve jeopolitik tansiyondaki azalışa dikkat çeken bankacılar TCMB’nin faiz indirimini önden yüklemeli olarak da tanımladı.

Dolar/TL bugün saat 07:15 itibarıyla 5.7547- 5.7565'den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

TCMB enflasyondaki düşüş ve jeopolitik risklerin azalmasıyla TL’deki değer kazanımının ardından politika faizini Ekim’de 250 baz puan indirimle %14’e çekti. Böylece son üç toplantıda toplamda 1000 baz puan faiz indirimi yapılmış oldu.

EURO TL NE KADAR?

Brexit krizinin Ocak Ayı’na kadar etkilenmesi euro üzerindeki baskıyı hafifletti. Avrupa Birliği’nin erteleme talebini kabul etmesinin ardından yükseliş trendine giren euro TL bugün 6 lira 40 kuruş seviyelerinden serbest piyasada işlem görüyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 30 Ekim Çarşamba

Enflasyonun yılsonunda tahminlerin altında kalacağı beklentisi ve gelişmiş ülkelerde faizlerin düşük seyrinin desteğiyle bazı analistler faiz indirimlerinin Aralık’ta da sürmesini bekliyor ancak bu noktada Enflasyon Raporu’nda verilecek mesajlar izlenecek.

Küresel piyasalarda ise ABD ile Çin’in ticaret anlaşmazlıklarını giderecek bir anlaşmaya gelecek ay varacağı beklentisiyle yatırımcıların riskli varlıklara olan iştahı arttı.

FED BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda bu hafta dikkatler Fed ve Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararlarına çevrilmiş durumda.

Dolar, Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde yen karşısında iki aydan uzun bir sürenin zirvesine yakın işlem gördü.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 30 Ekim 2019

30.10.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Suriye’nin kuzeyie teröristlere yönelik yapılan operasyon; Amerika ve Rusya ile bu konuda yapılan görüşmeler; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı; 13 Kasım’da gerçekleşecek olan Trump Ve Erdoğan görüşmesi… USDTRY kanadından gündem oldukça yoğun. Piyasalar tüm gelişmeleri yakından takip ederken paritede zaman zaman sert hareketlenmeler yaşanabiliyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankası beklentilerin üzerinde 250 baz puanlık faiz indirimine gitmiş ve paritede sert hareketlenmeler gerçekleşmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan; faizlerde tek haneye geçildiğinde seri olarak enflasyonda da ciddi manada düşüşün yaşanacağını, böylece Türkiye’de yatırımların sıçrama yapacağını belirtti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yurtiçinde TL kanadında haftanın ilk iki günü volatilite diğer günlere nazaran bir miktar az olabilir. Bununla birlikte hafta içerisinde Amerika’dan gelecek olan ekonomik veriler yakından takip edilecek. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.77981 – 5.80836 – 5.85984 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 5.75292 – 5.72144 – 5.68157 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Son 3 haftadır Suriye eksenli gelişmeler kur tarafında aktif bir rol oynamaktaydı. Yapılan operasyon sonrası artan jeopolitik riskler ile birlikte 5.93 seviyeleri test edilmişti. Akabinde ise ABD ve Rusya ile Güvenli Bölge konusunda anlaşma sağlandı ve kur 5.73 seviyelerine kadar geri çekildi. Perşembe akşamında ise dikkatler TCMB kararlarındaydı. Banka bu toplantıda beklentilerin üzerinde bir faiz indirimi gerçekleştirdi ve kur tarafında tepki alımlarıyla birlikte 5.77 seviyeleri test edildi. Şimdi ise dikkatler TCMB’nin 31 Ekim yayınlayacağı Enflasyon Raporu’na odaklanmış durumda. Zira bu rapor TCMB’nin yılın son toplantısında atacağı adımları kestirebilmek adına kritik olabilir. Bugün ise yurtiçi borsaları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle erken kapanacak. Ancak siyasi ve jeopolitik risklere yönelik gelebilecek açıklamalar ile küresel risk olarak takip ettiğimiz Brexit ve ticaret savaşlarına yönelik ekstra haber akışları önemli olabilir.

Önümüzdeki Hafta Dolar Ne Olur? Kritik Destek Kırılır mı?

Tunç Şatıroğlu: Dolar yorumumda teknik analize göre kritik gördüğüm ve daha önceki videolarda da bahsettiğim 5,75 desteği hakkındaki görüşlerimi anlattım. Bu destek kırılıp dolar düşecek mi? Dolar buradan tekrar çıkar mı? Dolar düşerse ne kadar düşebilir? Teknik analizle yapılan dolar tahminleri, dolar yorumları ne kadar geçerlidir? Bu sorulara cevap vermeye çalıştım.