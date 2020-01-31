.Bir dolar kaç TL? 31 Ocak Cuma dolar ne kadar? Dolar ne olur?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 31 Ocak Cuma bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 31 Ocak Cuma güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL haftayı 6.00 seviyesinin altında kapamaya hazırlarken gözler S&P'nin bu gece açıklayacağı kredi not görünümünde olacak.

31 Ocak 2020 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL haftanın güne 5.98 seviyesinde başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5.9643, en yüksek 5.9814 seviyesini gördü. Euro/TL 6.59 seviyesinden açıldı.

Dolar Kuru bugün itibariyle, alışta 5.9776 TL, satışta 5.98 TL seviyesinde bulunuyor Dolar Alış Kuru ve Dolar satış kuru 31.01.2020 tarihiyle saat 09:03'de güncellenmiştir. 1 Dolar 5.98 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Dolar karşılığında 5.98 Türk Lirası satın alınabilir.

Foreks’in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümü ile ‘B+’ olan notunu sabit tutması bekleniyor.

EURO TL NE KADAR?

Euro Kuru bugün itibariyle, alışta 6.5901 TL, satışta 6.594 TL seviyesinde bulunuyor Euro Alış Kuru ve Euro satış kuru 31.01.2020 tarihiyle saat 09:04'de güncellenmiştir. 1 Euro 6.594 Türk lirasına karşılık gelmektedir. 1 Euro karşılığında 6.594 Türk Lirası satın alınabilir.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 31 Ocak 2020

Ankete katılan 13 ekonomistten 1’i görünümün ‘Pozitif’ olarak güncelleneceğini, bununla birlikte ‘B+’ notunun korunacağını öngörürken, 12’si ‘Durağan’ görünüm ile ‘B+’ kredi notunun değiştirilmeyeceği tahmininde bulundu.

CORONA VİRÜSÜ BASKI UNSURU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan corona virüsünün küresel ekonomi üzerindeki baskısı devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün dünya ülkelerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin’de imalat sektörü aktivitesinin Ocak ayında, ihracat siparişlerindeki düşüşün ve yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı riskler nedeniyle düşüş gösterdiğini bildirdi.