Bir dolar kaç TL? 5 Ağustos Pazartesi dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 5 Ağustos Pazartesi bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Fed kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor. Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Dolar/TL dün 5,56'li seviyelerdeydi ve bayramda sığ piyasada yaşanan hareketin ardından en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, Fed kararının ardından TCMB cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.



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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün yaptığı açıklamada "Fed faizleri düşürdü ama benim ülkemde yüzde 24'lerde, böyle bir şey olmaz. Bu yüzden çok yakında buna kesin bir çözüm getireceğiz. Bu faiz politikasından Türkiye'nin dikkatli bir dönüş yapması lazım." demişti.

5 Ağustos günü dolar 5,60 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar dışarıda Çin ve ABD arasındaki yeniden açılacağı duyurulan ticaret görüşmelerine odaklanırken, Türkiye tarafında S-400 nedeniyle oluşan ABD ile ilişkilerdeki riskleri izliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'lerin Temmuz'un ilk yarısında geleceğini açıklarken, Trump ile G-20'de görüşeceğini ve yaptırım beklemediğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde ise Avrupa'da açıklanacak ve sanayi üretiminin öncü göstergelerinden olan PMI rakamları öne çıkıyor.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ

05.08.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

Faiz İndirimi Sonrası Dolar Kuru

Gündemin odak noktası TCMB/PPK toplantısında alınan karardaydı. TCMB/PPK kararında 425 baz puanlık indirim gerçekleştirerek faiz oranını 19,75 olarak belirledi. Toplantı sonrasında yayınlanan PPK karar metninde ise; enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyum içerisinde gerçekleşmesi durumunda para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Bununla birlikte kurum, bir önceki toplantıda enflasyon beklentisini yüzde 14.6 seviyesinde bırakmıştı ancak bu toplantıda son ekonomik gelişmeler ışığında güncel tahminler yılsonu itibariyle Nisan ayındaki enflasyon öngörülerinin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiği belirtti. Ayrıca metinde, son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin ılımlı bir toparlanma içinde olduğunu, küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen rekabet gücündeki gelişmelerin etkisi mal ve hizmet ihracatında artış eğiliminin devam ettiğine yönelik ifadeleri kritikti. Bu kararlar ışığında anlık yukarı yönlü sert hareketler kur tarafında yaşanmış olsa da bu durum kalıcılık sağlayamadı. İlerleyen süreçte yurtiçinde açıklanan datalardaki görünüm kur fiyatları açısından belirleyici olabilir. Diğer taraftan 31 Temmuz’da gerçekleşecek FED/FOMC Toplantısında alınacak kararlar piyasa monitörleri tarafından dikkatle takip edilecektir. Günün devamında Majör Merkez Bankası yetkililerinden gelebilecek açıklamaların yanı sıra jeopolitik risk unsurlarına dair gelebilecek haber akışları etkili olabilir.

Teknik olarak yüksek volatil hareketlerin sahne aldığı kur için yukarı tarafta 50 günlük üstel hareketli ortalamasına denk gelen 5.7540 noktası önemini koruyor. Bu noktanın kalıcılıkla geçilmesi alış yönlü işlemleri hızlandırabilir ve 5.7765, 5.8230 ve 5.8500 direnç seviyeleri ilk etapta önemli olabilir. Aşağı tarafta ise 200 günlük üstel hareketli ortamalasına denk gelen 5.5680 noktası ana destek görünümünü koruyor. Gün içinde ise 5.6500 ara desteğini takip ediyoruz. Bu noktanın kırılması halinde 5.6235, 5.6110 ve 5.5850 ara desteklerini izleyebiliriz.

Önden Yüklemeli Faiz İndirim, İş Yatırım

Merkez Bankası (TCMB) bugünkü toplantısında politika faizi 425 baz puan indirerek %19,75’e çekti. Beklentimiz 400 baz puan piyasa öngörüsü ise 250 baz puan indirim yönündeydi.

TCMB enflasyon görünümünde devam eden iyileşmeyi faiz indirimine gerekçe olarak gösteriyor. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergelerin, arz yönlü faktörlerin ve ithalat fiyatlarının enflasyon görünümünü olumlu etkilediğini belirten Banka bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminlerin yılsonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu’nda verilen öngörülerin (Nisan raporu yıl sonu enflasyon beklentisi %14,6) bir miktar altında kalabileceğini belirtiyor.

Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişleyici para politikası adımları atma ihtimalinin arttığına değinen TCMB bu durumun gelişmekte olan ülke varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını arttırdığını söylüyor. Ancak korumacılık önlemleri ve küresel ekonomi politikalarına bağlı belirsizlikler nedeniyle Merkez Bankası temkinli bir iyimserlik gösteriyor. Önümüzdeki aylarda bahsedilen belirsizliklerin azalması faiz indirimini konusunda Merkez Bankası’nı destekleyecektir.

İktisadi faaliyette ılımlı bir toparlanma eğiliminden bahseden TCMB rekabet gücündeki gelişmelerin (kur kaynaklı) ihracatı desteklemesi ve turizmdeki güçlü seyrin katkısı ile toparlanmanın devam edeceğini öngörüyor. Büyüme cephesinde önceki toplantı notlarına kıyasla daha iyimser olan Banka ekonomide dengelenmenin süreceğinin sinyalini veriyor.

Son olarak TCMB, enflasyondaki düşüş sürecinin önemine değiniyor ve enflasyonda düşüşün devamı için para politikasında “temkinli duruşun” devamının gerektiğini not ediyor. Bu çerçevede parasal sıkılığın düzeyi enflasyonda düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde olacağı belirtiliyor. Bu söylemden çıkardığımız nokta önümüzdeki faiz toplantılarında Merkez Bankası’nın daha sınırlı (temkini) faiz indirimine gideceği yönünde.

Sonuç olarak Merkez Bankası önden yüklemeli güçlü bir faiz indirimi ile reel para politikası faizini %3,2 ile %2,6’lık gelişmekte olan ülke emsalleri ortalamasının bir miktar üzerine taşıdı. TCMB’nin önümüzdeki döneme dair para politikası duruşunda verdiği temkinli gevşeme sinyalini dikkate alarak yılın kalanındaki 3 toplantıda haftalık repo faizinde 100’er baz puanlık (toplamda 300 baz puan) indirim beklentimizi koruyoruz. Önümüzdeki aylarda enflasyonun ve Dolar/TL’nin izleyeceği seyir faiz indirim beklentimizi değiştirebilecek temel unsurlar olacak.

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Bugün saat 14’te açıklanacak TCMB faiz kararı öncesinde kur 5,70’in hafif üzerinde seyrediyor. Risk primi göstergemizde iyileşme, TL’deki oynaklığın azalması ve değerlenme eğilimi ile gerileyen enflasyon sonucunda TCMB’nin bu toplantıda faiz indirimi döngüsüne başlaması bekleniyor. Faiz indirim beklentilerinin ise farklılaştığını görmekteyiz. Reuters anketine göre 23 katılımcının 7 sinin 250 ve 200 baz puanda yoğunlaştığını görüyoruz. En düşük olarak katılımcılardan 1 kişi 100 baz puan indirim bekliyor. En yüksek olarak da bu toplantıda 500 baz puanlık indirim bekleyen 1 katılımcının olduğunu gözlemlemekteyiz. 2 yıllık gösterge kağıdın faizinin de bir önceki PPK toplantısından (12 Haziran’dan) bu yana yaklaşık 475 baz puan düşüş gösterdiğini görüyoruz… 250 – 300 baz puanlık bir indirimde TL’de değerlenme görebiliriz.

Diğer yandan, 350 – 400 baz puanlık bir indirimin yaşanan fiyatlamaları düşündüğümüzde nötre yakın bir etki yapabileceğini ve kurda olası yükselişlerin sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz. Halihazırda ülke risk primimizdeki iyileşme devam ediyor ve küresel çapta risk iştahı olumlu. Majör merkez bankalarından güvercin beklentiler de devam ediyor. Kurda teknik seviyelere baktığımızda, yukarıda 5,74 – 5,78 ve 5,83 sıralı dirençler. Olası geri çekilmelerde ise 5,68 – 5,6450 ve 5,61 takip edilebilir. Bugün ayrıca, TSİ 14.45’de ECB faiz kararı ardından TSİ 15.30’da ECB Başkanı Draghi’nin konuşması önemli olacaktır. ECB’den güvercin açıklamalar bekleniyor.

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Faiz Kararı Sonrası Dolar Ne Kadar Artar?

Global ve yerel piyasalar açısından haftanın en önemli işlem günü geldi. 14.00 itibarıyla TCMB-PPK toplantısından kurum olarak beklentimiz 250bp düzeyinde politika faizinde indirim yapılması. Yıl geneline dair toplam beklentimiz ise 550bp olarak şekillenmekte. Swap piyasası işlemleri ise –trader pozisyonlanmaları, gösterge niteliğinde- 400bp düzeyini işaret etmekte. Beklenti anketlerinin medyanı da 250bp olarak karşımıza çıkmakta. Lira cinsi varlıklarda bir süredir gerçekleşen olumlu pozisyonlanmanın ardından piyasa beklentileri kadar – swap pozisyonlanması dahil- TCMB hamlesinin negatif algılanacağı kanaatinde değiliz. Ancak, bu noktada

i) PPK metninde paylaşılacak olan mesajlar ii) Beklentilerin içerisinde yer alan muhtemel zorunlu karşılık düzenlemesine dair mesaj gibi iki önemli başlığı da yakından takip edeceğiz. Beklentilerin karşılandığı senaryoda liranın ciddi ölçekte satış baskısı ile karşılaşmasını öngörmüyoruz.

Ancak, iletişimin sağlanamadığı ve faiz indirimlerinde sürecin daha hızlı-yüklü ilerleneceği algısının oluştuğu ortamda USDTRY paritesinin 5.77-5.93 aralığına, BİST 100 endeksinin ise 100.600 desteğine yönelimi söz konusu olabilir. Genel kanaatimiz yerel varlıklardaki iyimserliğin korunacağı yönünde…

İnvestaz – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Faiz Kararı Öncesi DolarTL Yükselişte / 5.7400 Önemli Direnç Seviyesi / Günlük Değişim % – 0,21

ABD borsalarında, Dow Jones Endeksi % 0,29 azalışla 27.269 puan, S&P 500 Endeksi % 0,47 artıda 3.019 puan ve Nasdaq Endeksi % 0,85 artışla 8.321 puan seviyelerinde seyretti.

ABD’de İmalat PMI Endeksi 2019 Temmuz’da 50 değerini alarak Eylül 2009’dan beri en düşük seviyeye indi. Beklenti 51’di. Hizmet PMI ise 51.8 beklenirken 52.2 oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre Yeni Konut Satışları 2019 Haziran’da toparlandı, ancak önceki 3 ayın verisi aşağı yönlü revize edildi. Konut Satışları 2019 Haziran’da yıllık % 7 artarak 646 bin oldu. Mayıs ayı Konut Satışları 626 binden 604 bine revize edilirken Mart ve Nisan ayı verileri de aşağı yönlü revize edildi.