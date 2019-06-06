Bir dolar kaç TL? 6 Haziran Perşembe dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 6 Haziran Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimini fiyatlıyor. Faiz indirimi beklentisi doları da TL karşısında iki ayın en düşük seviyesine çekti. Mayıs sonundan bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5.75 altına kadar inen dolar/ TL, dün 5.66'yı da gördü. Önceki gün Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Fed'in büyümeyi güçlü bir iş gücü piyasası ve yüzde 2 enflasyon hedefi ile destekleyeceğini söylemesi de dolar/TL'nin nisandan bu yana en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu. Dolar dün günlük bazda yüzde 2'ye yakın düşüş yaşarken euro da 6.40 seviyesini gördü. Eurodaki düşüş yüzde 1.5 düzeyine yaklaştı.

5.70 DESTEK SEVİYESİ OLDU

Jerome Powell önceki gün Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz" demişti. Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini belirterek, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi. Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğu haftada, yurt dışında Euro Bölgesi perakende satışları ve ABD'de ham petrol stokları takip edildi. Analistler, dolar/TL'de 5.7000'in destek, 5.8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE

Jerome Powell, FED’in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, “Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Bu mesajın da etkisiyle dolar dün 11 Nisan’dan sonra ilk kez 5.66’ları gördü.

ALTIN HAREKETLİ

9 Mayıs’ta görülen ve yılın en yüksek seviyesi olan 6.24 seviyesine göre dolardaki düşüş 58 kuruşu (yüzde 9.3) buldu. Dolar geçen cuma günü 5.92’lerde seyrediyordu. Cumaya göre düşüş 26 kuruşu buldu. Euro da dün 6.39’a kadar geriledi. Altının ons (31 gram) fiyatı yüzde 0.75 artışla 1335 dolara kadar çıkınca gram altındaki düşüş dolara göre sınırlı kaldı. Gram altın dün 244-246 lira bandında hareket etti.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 6 HAZİRAN 2019

Dolar Yorumları / Ahlatcı Yatırım – (24.05.2019)



Dün, Yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan yükseliş eğiliminin TL fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülürken, kurun 6,1508 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamaması sonrasında global piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdiği ve günü 6,0948 seviyeleri civarında tamamladığı izleniyor.Bugün, ABD’de açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi yakından takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun psikolojik seviyesi olan 6,0800 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 6,1550, 6,1800 ve 6,2100 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise kısa vadede 6,0500, 6,0000 ve 5,9700 destek seviyeleri izlenebilir.

ABD TÜRKİYE'Yİ VERGİ MUAFİYETİ PROGRAMINDAN ÇIKARDI

Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden, bugün itibarıyla Türkiye'nin çıkarıldığını bildirdi. Öte yandan Trump yönetimi, Türkiye'den ithal edilen çeliğe uyguladığı yüzde 50 vergiyi yüzde 25'e indirdi. Trump bu süreçte önceki yıla kıyasla Türkiye'den ithal edilen çelik ürünlerinde yüzde 48 azalma görüldüğünü belirtti.



KAMBİYO İŞLEMLERİNDE VERGİ DEĞİŞİKLİĞİ

Dışarıda ABD ile ilişkiler, ABD ve Çin arasındaki küresel ticaret savaşı izlenirken içeride seçimle ilgili gelişmeler, bütçe dengesi, hazine ihaleleri ve ekonomiyle ilgili haber akışı takip ediliyor. 5 Yıllık CDS ise 488 seviyesinde.

Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, bütçenin daha fazla bozulmaması için TCMB'nin 40 milyar liralık ihtiyat akçesini merkezi yönetim bütçesine aktarmayı planladığını ve bu konuda gerekli yasal düzenleme üzerinde çalışıldığını iddia etti ancak haber Merkez Bankası yetkilisinden düşük tonda yalanlandı. Bakanlıktan bir yorum gelmedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl ilk çeyrekte 20.4 milyar TL açık veren bütçe, bu yıl aynı dönemde 36.2 milyar TL açık verdi. Yine geçen yıl ilk çeyrekte 1.9 milyar TL faiz dışı fazla verilirken bu yıl aynı dönemde 2.8 milyar TL faiz dışı açık verildi. Merkezi yönetim bütçesinde açığın bu yıl 80.6 milyar lira olması, 36.7 milyar lira faiz dışı fazla verilmesi hedefleniyor.



Hazine ve Maliye Bakanlığı dün düzenlediği iki ihale ile Mayıs ayı iç borçlanma programını tamamladı ve düzenlediği 4 ihalede toplam 14.6 milyar TL'si piyasadan 18.3 milyar TL borçlanma gerçekleştirmiş oldu. Bununla birlikte iki yıllık gösterge tahvilde borçlanma maliyeti geçen aya göre 313 baz puan geçen yılın Mayıs ayına göre 870 baz puan artış gösterdi.

Hazine'nin dün yeniden ihracını gerçekleştirdiği iki yıllık gösterge tahvilde bileşik getiri yüzde 25.31 olurken önceki ayın borçlanma maliyeti yüzde 22.18 şeklindeydi. Bir önceki yıl Mayıs ayına aynı vadede borçlanmanın maliyeti yüzde 15.96 idi. Benzer vadede 2017 Mayıs ayında yapılan borçlanmanın maliyeti ise yüzde 11.40 ile bugüne göre 1,391 baz puan oldu.



HAZİNE 7,6 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Borçlanma maliyetinin yükselmesinin yanı sıra borçlanmadaki yabancı payı da geriledi. TCMB verilerine göre Hazine'nin toplam DİBS stokunun yurtdışında elinde tutanlara oranı, yani yabancı yatırımcının DİBS payı geçen haftaya ait güncel veriye göre yüzde 11.55'e gerilemiş durumda. Şubat 2019'da yüzde 15.3 olan bu oran 2013 sonundaki yüzde 26'lardaydı

DOLAR NE OLUR UZMAN YORUMLARI?

Ziraat Yatırım – DolarTL Paritesi Dolar Kuru Yorumu

Ticaret gerilimin piyasalar üzerinde yarattığı baskı kısmen hafiflerken, bu sabah risk iştahı nötr. ABD on yıllık tahvil faizi %2,40’ın hafif üzerinde seyrederken, Japon Yen’i ve Çin Yuan’ı yatay. Ancak, Çin’in misillemesinin ardından ABD’nin kalan 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine ek vergi getirme ihtimali piyasalardaki olası toparlanmayı sınırlandırdığı söylenebilir ki kırılganlığın bittiğini söylemek için erken. Gelişmekte Olan Ülke para birimleri de hafif baskı altındalar. Diğer yandan, ticaret gelişmeleri dışında piyasaların odağının bir miktar makro verilere kaydığı söylenebilir. Çin’den bugün beklentilerin altında kalan verilerin ardından teşviklerin gündeme gelmesi Çin varlıklarını destekliyor. Bugün TSİ 15.30’da ABD’de nisan ayına ilişkin perakende satışlar (aylık %0,2) verisi bu kapsamda yakından izlenecektir. İyi bir veri risk iştahını destekleyebilir. Ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi ticaret gerilimin devam etme riski olası toparlanmayı sınırlayabilir.

Yurtiçi fiyatlamalara baktığımızda, ülke risk primimizin (5 yıllık CDS 490 seviyesinde) yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ortamda kurda dalgalanma devam ediyor. Şu aşamada yurtdışının bir miktar sakinleşmesiyle kurda kısa vadeli yön arayışı devam edebilir. Bu kapsamda, 6,0 – 6,09 bandında dalgalanma görülebilir. Aksi durumda, söz konusu bandın dışında 5,94 destek, 6,15 ise direnç konumunda. Ek olarak, bugün yurtiçinde şubat dönemine ait işsizlik rakamları takip edildi. Buna göre şubat döneminde işsizlik oranı %14,7 oldu. Beklenti %15 idi.





Anadolu Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

5,95-6,15 bandını takip ediyoruz… Kambiyo işlemlerinde satış tutarı üzerinden %0,1 BSMV uygulama kararı ile USD/TL’de işlemler 6,05’in üzerinde. Bankaların kendi aralarında ve Hazine’ye yapılan kambiyo satışlarında ve döviz kredisi ödemesinde kredi veren bankanın kredi alanlara kambiyo satışında ise BSMV %0 olacak. 5,95 üzerinde TL için teknik görünümü negatif olarak değerlendirmeye devam ederken 6,10 üzerinde 6,15 ardından 6,20-6,24 seviyeleri yeniden test edilebilir.

Son Fiyat : 6,0543

Destekler : 6,0300-6,0000-5,9500

Dirençler : 6,1000-6,1500-6,2000





Sevgül Yırtar Düzgün, Araştırma Müdürü, Piramit Menkul – Dolar Kuru Yorumu

Dolar/TL kurunda dün satıcılı seyir görüldü. Gün içinde 6,10 üzerinde satıcıların artması ile yönünü aşağı çeviren kurda 6,00 (22 günlük AO) seviyesinde dengelenmeye çalışıldığını izledik. Kurda üçüncü işlem gününde de iki aylık yükselen kanalın altında kalındı. Kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO seviyesi 6,05 civarına gerileyerek, kısa vadeli yönde önemli hale geldi. Kurda geçtiğimiz haftaki 6,25 direncine yönelim sonrasında gelen satışların ardından fiyatlamaların dengelenmesi sonrasında teknik yön belirginleşebilir. Şu aşamada 6,00 ve 5,96 kısa vadeli önemli destekleri oluşturmaktadır.

Gedik Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Dolar/TL kuru dün 5,9879 ve 6,1117 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 6,0310 seviyesinden tamamladı. Dün sabah saatlerinde açıklanan sanayi üretimi rakamlarının beklentilerin aksine daralma yerine artışa işaret etmesi Türk varlıkları üzerindeki baskıyı azaltırken tepki hareketlerini hızlandırdı. Seansın kapanmasına yakın 5,98 seviyelerine kadar gerileyen kurun günü 6,00 seviyelerinin üzerinde tamamladığını gördük. Bugün yurtiçinde işsizlik ve bütçe dengesi verileri yurtdışında ABD tarafında açıklanacak sanayi üretimi ve kapasite kullanımı oranları takip edilecek. Kur sabah 08:45 itibariyle 6,08 seviyelerine yakın bölgelerden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 6,05’in altında 5,94-5,98 bölgesi destek olarak, yukarıda ise 6,15-6,25 ve 6,33 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Dolar/TL 6,00’ın üzerinde kalma eğiliminde

Dolar/TL 6 seviyesinin üzerinde dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken ABD ile ilişkiler, Hazine’nin yoğun ihale gündemi, sanayi üretimi verileri ve yerel seçimlerin tekrarı kararının ardından siyasi gündem piyasalarda takip edildi. Önceki gün 6.13 seviyesinden dönen kur gece saatlerinde ABD ile Türkiye arasında tansiyonun azalabileceğine yönelik bazı haberlerle 6.07’li seviyelere kadar geriledi ancak bu seviyeler de kalıcı olmadı. Dolar/TL dün yeniden 6.11 seviyesini test etti. Arından 6.08 seviyesine gerileyen kur, sanayi üretiminin beklenenden iyi gelmesiyle düşüşünü hızlandırdı ve 6.02 seviyelerine doğru çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 7 milyar 580,1 milyon lira borçlanmaya gitti. Bakanlık, dün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 23,88 ve bileşik faiz yüzde 25,31 oldu.

Dolar/TL 2018 yılında tarihi zirve seviyesi olan 7,20 seviyesini görmesinin ardından düzeltme safhasına geçerek orta vadede 5,13 destek seviyesini görmesiyle tepki yükselişi eğilimine girerek 5,80-6,20 aralığında sınırlı yukarı yönlü yükselişini devam ettiği görülmekte. Dolar/TL’de 50 günlük HO 5,40 seviyesinde bulunuyor, bu seviyenin altındaki hareketler aşağı yönlü eğilimi arttırabilir, üstündeki fiyat oluşumlarının ise kademeli olarak 6,00-6,20 eğilimini arttırabileceğini söyleyebiliriz. Kısa vadede 6,00 seviyesi destek olarak karşımıza çıkarken, 6,12 seviyesi ise direnç olarak izlenmekte.

Şeker Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY: Hem TL’de kırılganlığın artması hem de Dolar’ın güçlü seyriyle beraber gün boyu devam eden alımlarla kur dün tekrar 6.13 üzerini test etti. Kurun 6.06 üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 6.1520 ve 6.2450 seviyeleri tekrar gündeme gelebilir. Kurda Türk Lirası lehine işlemlerin gerçekleşmesi halinde ise 6.06’dan sonra 5.95 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir.

Alan Yatırım – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

USDTRY… TL Üzerindeki Baskı Devam Ediyor… ABD-Çin ticaret gerilimi küresel çapta risk iştahını zayıflatırken ülke risk primimiz olan 5 yıllık CDS primi yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Dün açıklanan sanayi üretim verisindeki pozitif görünümün etkisiyle TL lehine bir miktar toparlana gözlemlendi. Bugün sabah itibari ile 6.06 seviyelerinde seyreden paritede Türkiye perakende satışlar ve Nisan ayı bütçe dengesi açıklanacak. ABD tarafında ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Küresel risk iştahındaki zayıflık ve yurtiçinde TL varlıkları üzerinde baskı yaratan ABD F35-S400 gerilimi ve seçim gündemiyle parite üzerinde TL lehine fiyatlamaların sınırlı kalabilir.

Ekin Akbaş, Araştırma Yönetmeni, Tacirler Yatırım – DolarTL Paritesi USDTRY Yorumu

TL dün gün içerisinde oldukça dalgalı bir seyir izleyerek dolar karşısında kayıp ve kazanç bölgeleri arasında dalgalandı. Rusya’dan yapılacak S-400 füze alımı ve buna bağlı olarak ABD – Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik gelen haber akışı TL’deki volatiliteyi artırırken, yurt içi olumsuz veri akışı da TL üzerinde baskı oluşturuyor. Bunların yanı sıra, Çin’in ABD’nin vergi hamlesine misilleme ile karşılık vermesi ve ABD – Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanmaya başlaması ile birlikte küresel risk iştahındaki bozulmanın da arttığını görüyoruz. Tüm bu gelişmelerin etkisi ile birlikte dün gün içerisinde 5,98 – 6,08 seviyeleri arasında dalgalı bir seyir izleyen USDTRY, bu sabah saatlerinde 6,05’li seviyelerden işlem görüyor. Küresel bazda zayıflamaya devam eden risk iştahı ve TL varlıklarındaki negatif ayrışma, kurdaki geri çekilmelerin kalıcı olmasına engel olmakta. Bu sabah saatlerinde gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık bir görünüm hakimken, TL’nin dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olduğunu görmekteyiz.

Bu noktada kurun, önemli bir teknik destek bölgesi olan 5,98 – 6 bandı üzerindeki seyrini korumasını beklemekteyiz. Bugün yurt içi piyasalarda Şubat dönemi işgücü istatistikleri ve Nisan Merkezi Yönetim Bütçe verileri açıklanacak. Yurt dışı piyasalarda ise Almanya ve Euro Bölgesinden gelecek olan 1Ç19 GSYİH Büyüme Oranı ve ABD’den gelecek olan Nisan Ayı Perakende Satışlar, Sanayi Üretimi ve Kapasite Kullanım Oranı verileri takip edilecek.

Eda Karadağ, Araştırma Uzmanı – Dolar Kuru USDTRY Paritesi Yorumu

USDTL hassas ve temkinli

USDTL kurunda oynaklık sürüyor. Kur 6.00 seviyesinin üzerindeki seyrini koruyor. Türkiye ile ilgili şimdilik yeni bir haber akışı bulunmuyor. Ancak risk algısı hala yüksek ve belirsizlikler devam ediyor. Dışarıda da, ABD ile Çin arasındaki gelişmeler risk iştahını zayıflattığı için bu durum gelişmekte olan ülke piyasalarını da rahatsız ediyor dolayısıyla USDTL kurunda da geri çekilmeleri sınırlı bırakıyor. Bugün Türkiye’den işsizlik oranı ve ABD’den açıklanacak veriler bulunuyor. Ancak verilerin etkisi USDTL kuru üzerinde sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 14 günlük ortalama 6.0340 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece düşüşünde zayıf kalabilir. Kur için yukarıda kritik direnç noktaları 6.22-6.25 bölgesine denk geliyor. Bu dirençlerin üzerinde kuru görmediğimiz sürece yükselişinde kuvvetlenmesini beklemeyebiliriz. Dolayısıyla bu tablo karşısında kuru bir süre 6.00-6.25 aralığında izleyebiliriz.

Dirençler: 6.00 / 6.05 / 6.15

Destekler: 6.03 / 6.00 / 5.95

Muammer Demir, Araştırma Uzmanı – DolarTL, USD/TRY Paritesi Yorumu

Yurtiçinde TÜİK tarafından açıklanan Sanayi Üretimi Mart ayı verisi, yıllık bazda beklentilerinin altında daralırken, aylık bazda beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Açıklanan veri sonrasında TL’de değer kazanımlarının yaşandığı görüldü. Gün içerisinde, küresel piyasalarda dolarda devam eden dalgalanma ile birlikte yurtiçinde 5 yıllık ülke CDS risk priminde yaşanan kısmi gerilemenin TL’de değer kazanımlarını desteklemesi sonrasında kurun günü 6,0270 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Bugün, Yurtiçinde açıklanacak olan İşsizlik Oranı verisi ve ABD’de yoğun veri akışı takip edilecek.

Teknik olarak incelediğimizde, kurun psikolojik seviyesi olan 6,0000 seviyesi fiyatlamaların seyri açısından belirleyici olmaya devam edebilir. Bu seviye üzerine doğru ataklarda kısa vadede 6,1200, 6,1590 ve 6,1800 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 5,9840, 5,9500 ve 5,9240 destek seviyeleri izlenebilir.

Serkan İşlek, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru USDTRY Yorumu

Yurt içi tarafta, dün açıklanan Mart ayı Sanayi üretimi; aylık bazda yüzde 2.1 oranında artış gösterirken, senelik gerçekleşme ise yüzde 2.2’lik daralmaya işaret etti. Öte yandan iç tarafta; S400 meselesi başta olmak üzere jeopolitik ve siyasi risklerin durumu da takip edilirken, ayrıca dün Hazine ve Bakanlığı tarafından yapılan iki ihale ile bugünkü 17 Milyar 286 Milyon TL’lik itfa için gerekli kaynak sağlanmış oldu ve TL tarafında bir miktar rahatlama görüldü. Keza, TCMB’nin ihtiyat akçesi tartışmalarına karşın, bankaların tahsili gecikmiş alacaklarının bilanço dışına çıkartılması konusunun da tekrar gündeme gelmesi bu yöndeki işlemleri destekleyen unsurlardandı. Bugün, yurt içi tarafta; jeopolitik ve siyasi risklerin yanı sıra, ekonomik gelişmelere dair gelebilecek ekstra haber akışları yine dikkatle takip edilecek. Keza, ekonomik veri olarak açıklanacak olan; İşsizlik Oranı ve Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi dataları da, CDS ve tahvil faizleri ile birlikte kur tarafında oynaklıklara neden olabilir. Yurt dışı eksenli olarak da, ABD’den gelecek olan; Perakende Satışlar ve Sanayi Üretimi gibi önemli verilerin sonuçları Dolar Endeksi ve tahvil faizleri üzerinden etki edebilecekken; Ticaret Savaşları ve Brexit gibi küresel risklerin durumu ve majör merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamalar da son zamanlarda olduğu gibi volatilite artışı oluşturabilir.