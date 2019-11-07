.Bir dolar kaç TL? 7 Kasım Perşembe dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları?

Bir dolar kaç TL? An itibariyle dolar ne kadar? Dolar ne olur uzman yorumları? sorusu herkes tarafından araştırılıyor. Peki güncel dolar fiyatı nedir? 7 Kasım Perşembe bugün dolar ne kadar? Dolar kaç TL? Son dakika dolar kuru fiyatları nedir? İşte dolarla ilgili merak edilenler haberimizde...

BİR DOLAR KAÇ TL? AN İTİBARİYLE DOLAR NE KADAR?

Dolar TL kurundaki hareketlilik ekonomik parametreleri izleyenlerin yakın takibinde yer alıyor. Gün içerisinde döviz alım satımı yapacaklar; “dolar ne kadar, kaç TL?” ve “euro ne kadar, kaç TL?” sorularının cevabını araştırıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? İşte, 7 Kasım Perşembe güncel döviz kuru…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı. Piyasalar ABD ile ilişkileri ve küresel gelişmeleri izliyor.

TL’de jeopolitik risklerin azalması başta olmak üzere küresel düşük faiz trendinin de desteğiyle bu sabah güne 5.77 seviyesinin hemen altında başladı.

7 Kasım 2019 döviz alış satış fiyatlarında son durum:

Dolar/TL bugün saat 07.28 itibarıyla 5.7590-5.7643 seviyesinde işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Piyasada ABD ile ilişkilerin seyrinin izlendiğini belirten analistler, dolar/TL’nin 5.75 seviyesinin üzerinde kalıcı olması halinde 5.80’e doğru hareketin başlayabileceğini belirtiyor.

Erdoğan konuşmasında faiz-kur-enflasyon oyununu bozduklarını söyleyerek, “Bu faizi düşürmekten başka çare yok dedim, bunu düşürdükçe enflasyon düşer dedim, büyüme hızlanır dedim. Şimdi sistem değişince TCMB (başkanını) görevden alma yetkisini de aldık, laf dinlemiyordu. Yeni arkadaş ile devam ettik, dedik ki faiz oranlarını düşüreceğiz. Faiz kalkınmada en büyük zulümdür, üretimi durdurur, sizin büyümenizi engeller, adımlar atılınca hava değişir” dedi.

EURO TL NE KADAR?

Brexit krizinin Ocak Ayı’na kadar etkilenmesi euro üzerindeki baskıyı hafifletti. Avrupa Birliği’nin erteleme talebini kabul etmesinin ardından yükseliş trendine giren euro TL bugün 6 lira 35 kuruş seviyelerinden serbest piyasada işlem görüyor.

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DOLAR KURU FİYATLARINDA SON DURUM 7 Kasım Perşembe

Rabobank Stratejisti Piotr Matys, daha önce yapılan indirimlerin ardından Aralık’ta 50-100 baz puan civarında bir indirimin daha temkinli bir adım olacağını söyleyerek, “Erdoğan’ın son açıklamaları Başkan Uysal’dan çok büyük beklentileri olduğunu gösteriyor. Para politikasında bu derece hızlı bir gevşeme dış koşulların bozulması halinde TL’nin kırılgan ve spekülatif saldırılara açık bir hale gelmesine yol açacak bir politika hatası ile sonuçlanabilir” dedi.

DÖVİZ YORUMLARI NEDİR? 7 Kasım 2019

07.11.2019 tarihli Dolar Kuru Yorum ve Güncel DolarTL Analizleri

İnfo Yatırım FX – DolarTL Yorumu

Haftanın başında yurtiçinden gelen enflasyon verisi ile birlikte 5.68 – 5.71 seviyelerinde fiyatlamalar yaşayan USDTRY paritesi dün yukarı yönlü kademeli hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bilindiği gibi Tüfe Ekim ayında yıllık bazda %9.26’dan %8.55’e gerilemişti. Bununla birlikte dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Raporda; enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal gruplarının öne çıktığı, TL’deki istikrarın yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve iç talep koşullarının seyrinin çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü desteklemeye devam ettiği belirtildi. Piyasalar ekonomik verileri yakından izlerken, diğer yandan da siyasi gelişmeleri de yakından takip ediyor. Özellikle 13 Kasım’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın görüşme yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor. Amerika’da gerçekleşmesi beklenen görüşme için Erdoğan henüz ‘net’ bir açıklama yapmadı. Bu konu yakından takip edilecek. Tüm bunlar ışığında USDTRY paritesini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 5.76917 – 5.79179 – 5.80896 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlenmelerde ise 5.74179 – 5.71618 – 5.69362 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

Ali Akbulut, Araştırma Uzmanı, Işık FX – Dolar Kuru Yorumu

TL varlıkları geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon rakamları ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in, görünümde yapmış olduğu değişikliklerle birlikte değer artışları beraberin gelmişti. Son açıklanan ekonomi göstergeleri sonrasında TCMB’nin Aralık toplantısında faiz indirim ihtimali ön plana çıkan tartışma konusu olurken bu süre zarfında açıklanacak veriler ve jeopolitik ve siyasi risk unsurlarına dair gelişmeler TCMB’nin yol haritasını belirlemekte büyük rol oynayacaktır. Ve bu anlamda bu süreçte açıklanacak datalar ve gelişmeler kur fiyatlamaların seyri açısından yakın takibimizde olacaktır. Öte yandan geçtiğimiz gün parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın; faiz oranlarının da enflasyon gibi tek haneye ineceğini söylemesiyle birlikte kur tarafında tepki alımları görüldü. Bunların yanı sıra Halkbank davasıyla ilgili süreçte henüz bir karar verilmezken bu süreçte yaşanacak gelişmeler fiyatlamaların seyri açısından yakın takibimizde olmaya devam ediyor.

Diğer taraftan ABD cephesine baktığımızda FED’in yıl içinde yapmış olduğu 3. Faiz indirimi sonrasında üyelerden gelen açıklamalar takip edildi. Son 3 faiz indiriminin ekonomiyi desteklediğine vurgu yapmaları dikkatleri çekerken, bundan sonraki süreçte gelen ekonomi verileri ve özellikle küresel risk unsurlarının seyri kararı etkileyebileceği için bu dönemde kritik önem taşıyor. Keza ticaret anlaşması merkezli son gelişmeler pozitifliği korurken ekonomi göstergelerin oluşturacağı tablo bu anlamda önemli. Yeni günde ise veri akışı olarak sakin bir gün bizleri beklerken jeopolitik ve siyasi risk unsurlarına dair gelişmeler kur tarafında hareketliliği artırabilir.