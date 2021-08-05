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Bir döneme damga vuran isim koronavirüse yenik düştü!

Chicago'lu bir döneme damga vurmuş olan ünlü DJ, Paul Johnson 50 yaşında koronavirüse yenik düştü. Ünlü DJ Paul Johnson'ın erken yaşta ölümü Amerika müzik dünyasını yasa boğdu.

Bir döneme damga vuran isim koronavirüse yenik düştü!

Müzik dünyasına "Get Get Down" şarkısıyla bir döneme adını altın harflerle yazdıran ünlü DJ koronavirüs mücadelesini tamamlayamadı.  Paul Johnson'ın hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.

Bir döneme damga vuran isim koronavirüse yenik düştü!

Paul Johnson'ın Facebook sayfasından yapılan açıklamada "Paul'u bu sabah saat 9'da kaybettik. Herkesin PJ olarak bildiği, house müzik efsanesi Paul Johnson hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

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