Bir döneme damga vuran isim koronavirüse yenik düştü!

Müzik dünyasına "Get Get Down" şarkısıyla bir döneme adını altın harflerle yazdıran ünlü DJ koronavirüs mücadelesini tamamlayamadı. Paul Johnson'ın hayata gözlerini yumduğu duyuruldu.

Paul Johnson'ın Facebook sayfasından yapılan açıklamada "Paul'u bu sabah saat 9'da kaybettik. Herkesin PJ olarak bildiği, house müzik efsanesi Paul Johnson hayatını kaybetti" ifadeleri kullanıldı.