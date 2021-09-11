Bir kadın cinayeti daha! Boşanmak istemeyen eşini öldürdü, annesini de yaraladı!

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde meydana gelen olayda, Büyükmelen köyünde ikamet eden Özlem K. ile Hasan K. arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunun ardından Özlem K., evden ayrılarak annesi Gülfidan K.’nin evine gitti ve kocasına boşanma davası açtı. Eşinin kendinden boşanmasını kaldıramayan Hasan K. yeniden birlikte yaşamak adına teklifte bulundu. Genç kadına bunu kabul ettiremeyince ise canice katletti.

KARISINI 5 KEZ BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre önümüzde ki hafta görülecek boşanma davasından Özlem K.'nın yanına giderek barışmaları yönünde teklifte bulundu. Genç kadın teklifi kabul etmeyince ise Hasan K., mutfakta bulunan bıçağı alarak eşini göğüs ve karın bölgelerinden bıçakladı. 5 bıçak darbesi aldığı öğrenilen genç kadını gören anne Gülfidan K. ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

KAYNANASINI DA YARALADI

Hasan K., bu kez de kaynanasını saldırdı ve karın bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Anne ve kızı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin arından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özlen K. doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hasan K. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Eminyet ekiplerinin soruşturma başlattığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.