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Bir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Artan vaka sayıları tedirgin ederken, Ardahan'da bir köy karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada köye giriş çıkışların yasaklandığı ifade edildi.

Bir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Koronavirüsle mücadele devam ederken, vaka sayılarında artış yaşanması tedirgin etmeye başladı. Vaka sayıları normalleşme ile birlikte yükselişe geçerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklama ile vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ülke genelinde yeniden tedirginlik hakim olmaya başlarken,  Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı.

Bir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Bir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

"SON ZAMANLARIN EN YÜKSEK VAKA SAYISINA ULAŞILDI"

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, ülkemizdeki son 24 saatlik koronavirüs verileri açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaşarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün son zamanların en yüksek vaka sayısına ulaştık. Aşı ile güvence altına alınmadan salgın gündemden çıkmaz. Tedbirinizi alın aşınızı olun. Bu toplumsal sorumluluğumuz." dedi.

Bir köy komple karantinaya alındı! Giriş çıkışlar yasaklandı

Türkiye'de 22 Temmuz 2021 Perşembe günü 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 93 oldu.

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