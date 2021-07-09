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  3. Bir kripto para vurgunu daha! Bitcoin vaadiyle 500 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı

Bir kripto para vurgunu daha! Bitcoin vaadiyle 500 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı

Türkiye Thodex skandalının şokunu atlatamazken bu kez Aydın Nazilli ilçesinde kendisini yatırım danışmanı olarak tanıtan Ahmet Yüzer, bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulunarak topladığı 500 milyon ile kayıplara karıştı.

Bir kripto para vurgunu daha! Bitcoin vaadiyle 500 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı

"Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe'nin adıyla ilk kez başlayan kripto para borsasındaki vurgunlara Thodex'in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer eklenmişti. 400 binden fazla kişiyi dolandırdıktan sonra 2 milyon dolar vurgun yaparak Arnavutluk'a kaçan Fatih Özer'in ardından bir kripto para vurgunu daha ortaya çıktı. 

KENDİNİ YATIRIM UZMAN OLARAK TANITTI

Yeni Asır'ın haberine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde üniversite eğitimini tamamladıktan sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Yüzer, yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.

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YÜKSEK KAZANÇ VAADİNDE BULUNDU

Uzmanı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini ve yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulunan Yüzer, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunarak kişilerin güvenini kazanarak para toplamaya başladı.

Bir kripto para vurgunu daha! Bitcoin vaadiyle 500 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı

FARKLI İLLERDE PARA TOPLADI

Aydın dışında ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Yüzer, yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu.

Bir kripto para vurgunu daha! Bitcoin vaadiyle 500 milyon lira toplayıp kayıplara karıştı

25 MİLYON LİRA DOLANDIRILDILAR İDDİASI

Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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