Bir skandal daha! Kadın şarkıcılara yine sansür uygulandı

İran’ın en çok tıklanan müzik sitelerinden biri olan Melovaz kadın şarkıcıların fotoğraflarına sansür uyguladı.

Melovaz adlı internet sitesinin bu uygulaması sosyal medyada da tartışıldı.

Gündeme bomba gibi düşen uygulama oldukça eleştiri aldı.

TÜRK KADIN ŞARKICILAR; HANDE YENER, DEMET AKALIN VE GÜLŞEN'E DE SANSÜR UYGULANMIŞTI

Melovaz daha önce de Demet Akalın, Hande Yener ve Gülşen’in fotoğraflarının kapak resimlerinden kaldırılmasıyla gündem olmuştu.

Melovaz, bu kez dünya şarkıcıları Avril Lavigne, Lady Gaga ve Taylor Swift’in fotoğraflarını kaldırdı.

Melovaz adlı internet sitesine tepkiler büyüyor.

İşte İran merkezli müzik sitesi Melovaz'ın sansür uyguladığı fotoğraflar

Melovaz'ın skandal niteliğindeki diğer sansür uygulamaları

NE OLMUŞTU?

“Melovaz” isimli İran altyapılı bir müzik sitesi, kadın sanatçıların şarkılarını, kadınları kapak fotoğraflarından kaldırarak yayınlamıştı.

Sitede yer alan bazı Türk kadın sanatçılar ise Demet Akalın, Gülşen, Hande Yener...

İşte o fotoğraflar