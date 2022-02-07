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  3. Bir taciz hikayesi de Hande Yener'den! Yıllar sonra "Paranoyak olduk, sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz" diyerek itiraf etti!

Bir taciz hikayesi de Hande Yener'den! Yıllar sonra "Paranoyak olduk, sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz" diyerek itiraf etti!

Hande Yener, ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle gittiği Etiler'deki sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının soruları üzerine Yener, yıllar önce yaşadığı taciz vakalarını itiraf etti.

Bir taciz hikayesi de Hande Yener'den! Yıllar sonra "Paranoyak olduk, sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz" diyerek itiraf etti!

Ünlü sanatçı Hande Yener, oğlu Çağın Kulaçoğlu ile birlikte sağlık merkezinden çıkarken objektiflere takıldı.

Hande Yener, basın mensuplarıyla sakatlığı, geçmişteki taciz olaylarını ve son giydiği sahne kostümü hakkında sohbet etti.

Bir taciz hikayesi de Hande Yener'den! Yıllar sonra Paranoyak olduk, sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz diyerek itiraf etti!

"KONUŞULMUYORSAN SIKINTI VAR"

Yener, kırılan sağ ayak orta parmağını göstererek "Şu anda iyiyim. Sargıyı çıkardılar. Bir hafta daha topuğuma basarak idare edeceğim." şeklinde konuştu.

Hande Yener, magazin gündemini sallayan sahne kıyafeti ile ilgili konuşarak, "Sahne şov dünyası, orada şovumuzu yapıyoruz. Konuşulacaksın tabii, konuşulmuyorsan sıkıntı var demektir. Böyle bir derbi gibi olmak zorunda. Yarısı olmuş diyecek yarısı olmamış diyecek, o zaman zaten başarı vardır. İnsanların gözlerinin alışması diye bir şey var. Biz şimdi ilk kez yaptığımızda tuhaf geliyor ama sonra gözler alışıyor. Polemiksiz yeni tarzımız bu. Kostümler, sahne şovları" ifadelerini kullandı. Yeni bir sahne şovuna imza atacağını da belirten sanatçı, "Yine çok konuşulacağını düşünüyorum. Bomba bir şov daha geliyor. Taklitler çok, şu an anlatamam" dedi.

Bir taciz hikayesi de Hande Yener'den! Yıllar sonra Paranoyak olduk, sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz diyerek itiraf etti!​​​​​​​

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUM" 

Yener, son günlerde taciz haberleriyle gündeme gelen sanatçılara ilgili "Bu dünyada kadınsan bunun sıkıntısını her zaman yaşıyorsun. Hepimiz çocukluktan itibaren kendimizi sokakta okula giderken, alışverişte, orada burada korumak zorunda kalıyoruz. Böyle gönül rahatlığıyla bir genç kız için sokakta yürümek zor. Kendimizi koruyarak büyütüyoruz. Hepimiz bazı tacizler yaşadık, maalesef önüne geçilemeyen bir konu. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyorum" diye konuştu.

Bir taciz hikayesi de Hande Yener'den! Yıllar sonra Paranoyak olduk, sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz diyerek itiraf etti!

"PARONAYAK OLDUK ARKAMIZA BAKARAK YÜRÜYORUZ"

Kendisinin de tacize maruz kaldığını ifade eden Yener, muhabirlerin "Tacize uğrayınca siz ne tepki verdiniz?" sorusuna "Çok agresifleştim. Sokakta oldu. Bindiğim otobüste oldu. Başkalarına da yapılırken görüyorum. Çoğu yerde denk geliyor. Yolda yürüseniz laf atıyorlar, peşinize takılıyorlar. Bunlar her genç kızın, her kadının başına gelen hikayeler. Hepimiz paranoyak olduk. Sokakta arkamıza bakarak yürüyoruz. Böyle savaşçı olarak büyüdük, yaşadık. Bütün kadınlar bu şekilde. O yüzden hep kendimizi korumak zorunda kalıyoruz" cevabını verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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