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  3. Bir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!

Bir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!

Bitcoin yorumlarıyla kripto para piyasasında aşırı dalgalanmalara neden olan Elon Musk, hafta sonu Bitcoin fiyatının pahalı olduğunu yazınca piyasaya ciddi bir satış baskısı hakim oldu. Bitcoin, 58.000 dolardan 48.000 dolara gerileyince Tesla yatırımcıları hisselerini sattı. Musk, böylece 15 milyar dolar zarar etmiş oldu ve dünyanın en zengini ünvanını kaybetti.

Bir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!

Kripto paralar hakkında yaptığı yorumuyla geçtiğimiz gün piyasada derin satışların oluşmasına sebep olan Elon Musk, bu sözünün ardından Tesla hisseleri yüzde 8 değer kaybedince  'Dünyanın en zengini' ünvanını kaybetmiş oldu. Bu ünvan, yeniden Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'a geçti.

Bir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!

BİTCOİN VE ETHEREUM'UN DEĞERİ YÜKSEK DEMİŞTİ

Elon Musk, hafta sonu sosyal medya hesabından Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söylemişti. Elinde 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduran Elon Musk'ın Tesla hissesinde geçtiğimiz eylül ayından bu yana en büyük düşüş görüldü.

Musk'ın mesajı sonrası Bitcoin fiyatı 58.000 dolardan 50.000 dolara gerilerken kripto para piyasasında yüzde 30 civarında değer kaybı görüldü.

Bitcoindeki düşüş ve Teslanın Model Y SUV modeli aracını rafa kaldırdığı haberi, Tesla hisselerinde sert satışa neden oldu. Tesla'daki yüzde 8'lik düşüş Nasdaq endeksini de yüzde 2,5 geriye çekti.

 

 

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