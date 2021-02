Bir tweet attı ortalığı karıştırdı! Elon Musk tam 15 milyar dolar kaybederek 'Dünyanın en zengini' ünvanını Jeff Bezos'a bıraktı!

Kripto paralar hakkında yaptığı yorumuyla geçtiğimiz gün piyasada derin satışların oluşmasına sebep olan Elon Musk, bu sözünün ardından Tesla hisseleri yüzde 8 değer kaybedince 'Dünyanın en zengini' ünvanını kaybetmiş oldu. Bu ünvan, yeniden Amazon şirketinin kurucusu Jeff Bezos'a geçti.

Elon Musk, hafta sonu sosyal medya hesabından Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söylemişti. Elinde 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin bulunduran Elon Musk'ın Tesla hissesinde geçtiğimiz eylül ayından bu yana en büyük düşüş görüldü.

Musk'ın mesajı sonrası Bitcoin fiyatı 58.000 dolardan 50.000 dolara gerilerken kripto para piyasasında yüzde 30 civarında değer kaybı görüldü.

Bitcoindeki düşüş ve Teslanın Model Y SUV modeli aracını rafa kaldırdığı haberi, Tesla hisselerinde sert satışa neden oldu. Tesla'daki yüzde 8'lik düşüş Nasdaq endeksini de yüzde 2,5 geriye çekti.

That said, BTC & ETH do seem high lol