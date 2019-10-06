Bir ülke daha ismini değiştirdi! Hollanda'nın yeni resmi ismi kayıtlara geçti

Hollanda aldığı karar ile ülkenin batı kıyısını ifade eden 'Holland' ismi yerine ülkenin tamamını ifade eden 'Netherlands' ismini kullanacak.

YENİ İSMİ 'NETHERLANDS'

Netherlands dünya genelinde kullanılsa da ülkenin resmi adı Holland olarak yer alıyordu. Adformatie'de yer alan habere göre, söz konusu karar Hollanda isminin uyuşturucu ve Red Light Sokağı ile anımsatması sebebiyle alındı. Amsterdam yönetiminin ülkenin resmi ismi olarak Netherlands'i kabul etmesiyle beraber ülkenin yeni imajının Netherlands adı etrafında şekillendirilmesi planlanıyor.

İSİM DEĞİŞTİREN DİĞER ÜLKELER

Çek Cumhuriyeti'nin adı artık resmen Çekya oldu. Prag yönetimi yürürlüğe giren resmi değişikliği ve ülkenin yeni adının İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça ve Çince'deki versiyonlarını başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlara bildirdi.

MAKEDONYA'DA DEĞİŞTİREN ÜLKELER ARASINDA

Yunanistan'ın talebi üzerine adı "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilen Makedonya Cumhuryeti'nde onaylanan Prespes anlaşmasının, önceki gün Yunanistan parlamentosunda da onaylanması AB, ABD, Birleşmiş Milleter(BM) ve NATO tarafından memnuniyetle karşılandı.