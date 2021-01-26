Bir yandan Kovid-19 salgını, diğer yandan kuş gribi tehlikesi: Fransa'da 2 milyon ördek itlaf edildi! Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkeler listesinde, ilk sıralarda yer alan Fransa'da toplam vaka sayısı 30 milyonu, vefat sayısı ise 73 bini aşarken bir de kuş gribi endişesi patlak verdi. Ülkede yaklaşık 2 milyon ördek kuş gribi nedeniyle itlaf edildi.

1 11 Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler sıralamasında en başlarda yer alan Fransa'da bir de kuş gribi paniği başladı.