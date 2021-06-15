Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliğinin Perde Arkası

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ekranlara geldi. Ekranlara gelen bölümde ise seyirciler üzüntüden gözyaşlarına boğuldu! Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 100 bölümdür heyecanını kaybettirmedi.

Atv ekranlarının en sevilen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova televizyon camiasının en acı vedalarından birini gerçekleştirdi. İzleyenler dizinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarının altına "gözümüzde yaş kalmadı" "İnsaf böyle veda mı olur" gibi yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdiler. Hünkar hanım (Vahide Perçim) karakterinin ölüm sahnesinden sonra en ağır veda Müjgan karakterinden geldi.

MÜJGAN'IN DİZİDEN NEDEN AYRILDIĞI BELLİ OLDU!

Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziden senaryo gereği çıktığı belli oldu. Bir sonraki bölümde yeni karakterin diziye katılacağını duyuran senarist yeni karakterin kim olduğu hakkında bir bilgi vermeyerek izleyiciyi merakta bıraktı.