Beril Pozam kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?Kanal İstanbul projesinde kaçak şantiye iddiası: İSKİ'nin arazisine el konduğu öne sürüldü! Jandarma bölgede güvenlik önlemi aldı!Çevre bilinci için harekete geçildi! Pendik'in incisi Aydos Ormanı'nda büyük temizlikHADİSE VE KAAN YILDIRIM AŞKI BİTTİ! AYRILDILARTikTok fenomeni İlknur Biryan kimdir? Esra Erol İlknur-Ali Biryan ve Eşref Temur olayı!Doya Doya Moda All Star 15 Haziran 2021 puan durumu | Günün birincisi kim oldu?Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a atıfta bulunduFalcao'dan Galatasaray'a kötü haber! Bu kez sakatlanmadı ama Kovid-19 testi pozitif çıktıMarmara mücadelesine Pendik Belediyesi'nden büyük destek! Deniz dibindeki atıklar temizlendiPes artık! İkiz kardeşler aynı adamla nişanlandı!
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNCEL
  3. Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliğinin Perde Arkası

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliğinin Perde Arkası

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer alan Müjgan karakterinin (Melike İpek Yalova) diziden neden ayrıldığı ortaya çıktı. İşte perde arkası..

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliğinin Perde Arkası

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık, Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü ekranlara geldi. Ekranlara gelen bölümde ise seyirciler üzüntüden gözyaşlarına boğuldu! Kısa bir süre sonra sezon finali yapacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi 100 bölümdür heyecanını kaybettirmedi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliğinin Perde Arkası

Atv ekranlarının en sevilen dizisi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova televizyon camiasının en acı vedalarından birini gerçekleştirdi. İzleyenler dizinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğraflarının altına "gözümüzde yaş kalmadı" "İnsaf böyle veda mı olur" gibi yorumlar yaparak üzüntülerini dile getirdiler. Hünkar hanım  (Vahide Perçim) karakterinin ölüm sahnesinden sonra en ağır veda Müjgan karakterinden geldi.

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Senaryo Değişikliğinin Perde Arkası

MÜJGAN'IN DİZİDEN NEDEN AYRILDIĞI BELLİ OLDU!

Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziden senaryo gereği çıktığı belli oldu. Bir sonraki bölümde yeni karakterin diziye katılacağını duyuran senarist yeni karakterin kim olduğu hakkında bir bilgi vermeyerek izleyiciyi merakta bıraktı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT