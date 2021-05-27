Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm canlı izle | TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm izleİnstagram beğeni sayısı gizleme nasıl yapılır 2021? İnstagram beğeni sayısı gizleme açma, kapama nasıl yapılır 2021?Alev Alev 28. bölüm final canlı izle | Show TV Alev Alev 28. bölüm final izleCumhurbaşanı Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısında konuşuyor (CANLI)Reuters'tan Sedat Peker haberi: Gangsterin videoları milyonlarca kez görüntülendiSosyal medyayı salladı: Friends dizisinin özel bölümü 'Yeniden Buluşma' bugün yayınlanıyor!SON DAKİKA! MSB açıkladı: Pençe-Şimşek Operasyonu'nda 11 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi!27 Mayıs Darbesi nedir? Nedenleri nelerdir? Kim yaptı? Kaçıncı yılı? | Tüm detaylarıyla 27 Mayıs 1960 Askeri MuhtırasıLGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı 2021? LGS'ye giriş belgesi nasıl alınır?Melek Mosso kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ağlatan veda: Melike İpek Yalova diziye veda ediyor!

Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ağlatan veda: Melike İpek Yalova diziye veda ediyor!

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın başrol oyuncusu Melike İpek Yalova senaryo gereği ölerek diziden ayrılıyor.

Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ağlatan veda: Melike İpek Yalova diziye veda ediyor!

Perşembe günleri izleyiciyi ekrana kilitleyen, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı dizide Doktor Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova diziye veda ediyor. 

Bu akşam ekrana gelecek bölümde Doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan düşen uçakta hayatını kaybediyor.

Geride yetim bir evlat ve acılı ailesini bırakan Müjgan Bir Zamanlar Çukurova dizisini izleyenleri üzüntüye boğdu. 

Dizinin bu bölümünde Müjgan için cenaze töreni düzenlenecek.
Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ağlatan veda: Melike İpek Yalova diziye veda ediyor!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT