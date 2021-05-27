Bir Zamanlar Çukurova seyircisini ağlatan veda: Melike İpek Yalova diziye veda ediyor!

Perşembe günleri izleyiciyi ekrana kilitleyen, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı dizide Doktor Müjgan karakterini canlandıran Melike İpek Yalova diziye veda ediyor.

Bu akşam ekrana gelecek bölümde Doğduğu ailesinden vazgeçip, kendine bir aile bulmaya geldiği Çukurova'da, bir başka aşk hikayesinin içine düşen, acıların, kayıpların ardından kendi yolunu bulan Doktor Müjgan düşen uçakta hayatını kaybediyor.

Geride yetim bir evlat ve acılı ailesini bırakan Müjgan Bir Zamanlar Çukurova dizisini izleyenleri üzüntüye boğdu.

Dizinin bu bölümünde Müjgan için cenaze töreni düzenlenecek.

