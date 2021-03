Bir Zamanlı Çukurova'da Demir'den Ümit'i yıkan konuşma

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yine heyecan doruktaydı. Bu haftaki bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizide, pişmanlık, çaresizlik ve aşk konuları islendi. En çok da çaresiz bir aşığın ümitsizliği dikkat çekti. Çok sevdiği karısı Züleyha ile aralarındaki buzları eriten Demir, hayatinin en büyük mutluluğunu yaşarken aynı zamanda büyük bir çıkmazın içine düşmüştür. Yasak aşk yaşadığı Doktor Ümit'ten ayrılarak, karısıyla mutlu olmak isteyen Demir, ayrılık konuşmasını yapmakta zorlandı.

DEMİR PİŞMAN OLDU

İçine düştüğü duygusal boşlukta güzel Ümit'in büyüsüne kapılan Demir, yaptığı hatanın farkına vardı. Ancak Ümit'ten ayrılmak sandığı kadar kolay olmayacak gibi görünüyor. Her şeyin farkında olan Ümit, Demir'i kaybetmemekte kararlı... Demir'in gerçekleştirdiği ayrılık konuşmasıyla kalbi kırılan güzel doktor, aşkı için mücadele etmeye karar verir.

ZÜLEYHA OLAN BİTENDEN HABERSİZ

Demir'in canından çok sevdiği karısı Züleyha ise her şeyden habersiz bir şekilde, Demir ile kendine yepyeni bir sayfa açtığını düşünmektedir. Heyecanın doruk noktasında olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 90. bölümü ise merakla bekleniyor. Bakalım önümüzdeki hafta hangi gelişmeler yaşanacak. Demir içine girdiği çıkmazdan nasıl çıkacak, Züleyha gerçekleri öğrenecek mi? Haftaya perşembe Atv ekranlarına gelecek.

