Birbirlerine girdiler! Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde olay
Ankara'da Alparslan Türkeş'i anma etkinliğinde olay çıktı. İki grup arasında yaşanan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.
Olay bugün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana geldi.
Bir kongre merkezinde Alparslan Türkeş'in doğum günü kapsamında gerçekleştirilen anma etkinliğinde kavga çıktı.
İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Nedeni henüz belli olmayan kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.
KAVGA ANI, CEP TELEFONU KAMERASINDA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki kongre salonunda yaşanan olayda, birden fazla vatandaşın yaralandığı öğrenildi.
O anlar etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.