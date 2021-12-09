Bircan Bali, Çağlar Ertuğrul'a demediğini bırakmadı! Daha önce programında konuk eden Seren Serengil'in tavrı şaşkına uğrattı!

Beyaz TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ve Bircan Bali magazinin nabzını tutmaya devam ediyor.

Yaptıkları eleştiriler ve yorumlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iki isim Pantene Altın Kelebek'te ödül alan isimleri yorumlarken Çağlar Ertuğrul hakkında söyledikleri dikkat çekti.

ELEŞTİRİLDİ

Altın Kelebek Ödülleri töreninde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen Çağlar Ertuğrul sahnede yaptığı hareketlerle gündem olmuştu.. Daha önce, Tamer Karadağlı'nın ödül takdimi sırasında Nihal Yalçın ile yaşadığı olaya gönderme olarak görülen hareketleri Ertuğrul, eğlence amaçlı yaptığını ifade etmişti. Yaşananlar sonrası Tamer Karadağlı açıklamada bulunarak, "Çocukcağız espri yapmış" demişti.

"KİM DESEM TANIR MISIN?"

Bu konuyu ele alan Söylemezsem Olmaz sunucularından Bircan Bali'nin, Seren Serengil'e"Çağlar Ertuğrul kim desem tanır mısın?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine daha önce programına konuk olarak çağırdIğı Ertuğrul'u tanımadığını söyleyen Serengil sosyal medyada espri konusu oldu.