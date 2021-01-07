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Bircan Bali yine yapacağını yaptı! 'Hadise'nin muayyen günüydü'

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' adlı magazin programının sunucuları arasında yer alan sivri dilli yorumcu Bircan Bali yine ilginç açıklamalarından birine imza attı.

Yaptığı ilginç yorumlarla sık sık gündem olan 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, Hadise ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bircan Bali yine yapacağını yaptı! 'Hadise'nin muayyen günüydü

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın klozetini kirleten ünlüyü açıklayan Bircan Bali şimdi de Hadise ile ilgili sözleriyle gündem oldu.

Bircan Bali yine yapacağını yaptı! 'Hadise'nin muayyen günüydü'

2009 yılında Eurovision'da 4. olan Hadise'nin yarışmanın olduğu gün muayyen günü olduğunu iddia eden Bali, Arto ve Seren Serengil'i şoke etti. Bali açıklamasında "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" diyen Bali'nin açıklamaları herkesi şaşırttı.

Bu açıklamanın ardından Bali'ye sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki geldi. Bircan Bali'ye takipçileri "Bu ne biçim yorum" diyerek eleştirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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