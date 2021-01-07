Bircan Bali yine yapacağını yaptı! 'Hadise'nin muayyen günüydü'

Yaptığı ilginç yorumlarla sık sık gündem olan 'Söylemezsem Olmaz' sunucularından Bircan Bali, Hadise ile ilgili bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın'ın klozetini kirleten ünlüyü açıklayan Bircan Bali şimdi de Hadise ile ilgili sözleriyle gündem oldu.

2009 yılında Eurovision'da 4. olan Hadise'nin yarışmanın olduğu gün muayyen günü olduğunu iddia eden Bali, Arto ve Seren Serengil'i şoke etti. Bali açıklamasında "Hadise'nin muayyen günüydü. Yoksa birinci olurdu" diyen Bali'nin açıklamaları herkesi şaşırttı.

Bu açıklamanın ardından Bali'ye sosyal medyada bir çok kişi tarafından tepki geldi. Bircan Bali'ye takipçileri "Bu ne biçim yorum" diyerek eleştirdi.