Bircan Bali'den şok açıklama! Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ismin Zara olduğunu iddia etti!

Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, İbo Show'a konuk olan bir ismin kulisini kullandığını ve tuvaletini pis bıraktığını iddia etmişti.

Akalın, isim vermeden tuvaletini kirleten kişi hakkında "Söylerdim ama çok ayıp olurdu! Hiçbir kadın sanatçı olmasına gerek yok! O klozeti öyle bırakmaz! Erkek belki" yorumunu yapmıştı.

Bu yorumun ardından bir çok isim hakkında iddialar atılmış ancak Akalın ismi vermemekte ısrarcıydı.

Konuyla ilgili 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu Bircan Bali, canlı yayında Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten kişinin adını açıkladı. Bircan Bali, canlı yayında "Demet Akalın bunu söyledi pimi çekti ve polemikten uzak durmak adına isim vermedi ya ben ismi söylüyorum, şimdi yiyin birbirinizi. Ben duyduğumu söylüyorum. Valla ben bir şey demedim ama duyduğum kadarıyla Zara... Zara'yla alakalı dedikodu onaylandı. Kameraya yakalandı diyelim. Demet Akalın'ın söylediği tarihle o kulisi kullanan kişi sayısı ortaya çıktı ama şimdi Demet bir manevrayla 'Hayır, ben onu kastetmedim' diyebilir. Demet'in bunu Zara olarak işaret ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ünlü sanatçı Zara'dan henüz bir açıklama gelmedi.