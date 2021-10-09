Birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Akgöl kurudu! Artık üzerinden araçlar geçiyor!

Tüm dünya üzerinde etkisini göstermeye başlayan ve birçok doğal afete neden olan iklim krizinin Türkiye'deki etkileri de sürüyor. Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı olan Akgöl, bu krizden etkilenen doğal oluşumlardan biri oldu. Her yıl flamingoların ve birçok farklı göçmen kuşun uğrak noktalarından biri olan Akgöl, tamamen kuruyarak üzerinde rahatça yürünebilir hale geldi.

210 BİN METREKARE ALAN KURUDU

Özellikle flamingolar için önemli besin ve yumurtlama alanı olarak ön plana çıkan 210 bin metrekare büyüklüğündeki tatlı su gölü tamamen kurudu. Son yıllarda olması gerektiği kadar yağış almaması, yeraltı sularının çekilmesi ve iklim değişikliğinin de etkisiyle göl kuraklık yaşadı.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nü besleyen Akgöl havzası, suyun tamamen çekilmesiyle adeta çöle dönüştü. Konuyla ilgili konuşan Akgöl Köyü Muhtarı Cuma Göktan, köyün ismi verdikleri Akgöl'ün suyunun oldukça berrak ve temiz olduğunu aktardı.

"SULU TARIM YAPAMIYORUZ"

Göktan, "Şu anda gölümüz tamamen kurudu. Araçlar, koyun ve büyükbaş hayvan sürüleri gölün içinden rahatça geçiyor. Gölümüzde su olduğu zaman çevre köylerden ve Eskil'den insanlar buraya piknik yapmaya gelirdi. Köylülerimiz bu gölden tarım arazileri için su çekerdi. Gölümüz kuruyunca bizler de mecburiyetten kıraç ekim yapmaya döndük. Su bittiği için sulu tarım yapamıyoruz. Bir an evvel su gelmesi için yetkililere sesleniyoruz." dedi.

"ÇOBANLARIMIZ, GÖLÜN ÜZERİNDEN KOYUNLARINI GEÇİRİYOR"

Köy sakinlerinden Mustafa Özkan ise, "Eskiden Eşmekaya Sazlığı'ndan buraya su gelirdi. Akgöl'ümüz de Tuz Gölü'nü beslerdi. Gölümüzden tarım sulaması yapardık, şu anda tamamen kurudu. Çobanlarımız, gölün üzerinden koyunlarını geçiriyor." ifadelerini kullandı.