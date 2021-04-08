Birim Sorumlusu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3341.14



Meslek Adı : Birim Sorumlusu

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler



Meslek Birim Grubu : Büro Süpervizörleri



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Görev ve İşlem Basamakları : Birim Sorumlusu ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görevini yerine getirir.

Birim Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) mesleği için “4226.02” kod olarak kullanılır iken Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı mesleği için “7127.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Birim Sorumlusu Meslek Kodu “3341.14” olarak belirlenmiştir.