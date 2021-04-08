Ramazan ayında nasıl beslenmeli? Uzman Diyetisyen Hüdanur Ulutürk açıkladıTır ve baz istasyonlarını gözlerine kestirdiler! Akü hırsızları yakayı ele verdi.35 yıldır ailesini odun keserek geçindiriyorBina sakinleri neye uğradığını şaşırdı! Üsküdar’da 5 katlı binada evin balkonu çöktüBurçin Terizoğlu'dan samimi itiraflar: "Bir ay basket topu gibi gezdim"Sultanbeyli'de koruyucu aile sayısını arttırma çalışmaları sürüyorTrafik kazası sonrası sürücüler birbirine girdi! Silahlar patladı, tekmeler havada uçuştuAydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi Sümerpark'ı yeniliyorRamazan ayı ile ilgili şiirler ve maniler kısa, 2, 4 kıtalıkAbant Tabiat Parkı'nda balık avlamaya kalktılar! Kaçak balık avlayan 3 kişiye para cezası
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Birim Sorumlusu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Birim Sorumlusu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Birim Sorumlusu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Birim Sorumlusu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Birim Sorumlusu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3341.14
 
Meslek Adı : Birim Sorumlusu

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : İdari Ve Uzman Sekreterler
 
Meslek Birim Grubu : Büro Süpervizörleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Görev ve İşlem Basamakları : Birim Sorumlusu ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak görevini yerine getirir.

Birim Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) mesleği için “4226.02” kod olarak kullanılır iken Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı mesleği için “7127.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Birim Sorumlusu Meslek Kodu “3341.14” olarak belirlenmiştir.

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT