Birkir Mar Saevarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Birkir Mar Saevarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Birkir Mar Saevarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Birkir Mar Saevarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Birkir Mar Saevarsson 11 Kasım 1984 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Birkir Már Sævarsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Birkir Mar Saevarsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Birkir Mar Saevarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Valur Reykjavík takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Birkir Mar Saevarsson'nin Valur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Birkir Mar Saevarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Birkir Mar Saevarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Birkir Mar Saevarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Birkir Mar Saevarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mayıs 2003 yılında Valur

21 Temmuz 2008 yılında Brann

1 Ocak 2015 yılında Hammarby

1 Ocak 2018 yılında Valur

Birkir Mar Saevarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Birkir Mar Saevarsson şuan Valur Reykjavík takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Birkir Mar Saevarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 2 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 103 maçta 3 gol atmıştır.

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