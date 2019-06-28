Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yemen hamlesi!

Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak gemisini göndermesi, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir askeri gözlem uçağının İran tarafından düşürülmesi ve petrol tankerlerine yönelik saldırılar üzerine BAE'nin Yemen'deki güçlerini tedbir amaçlı geri çekmeye başladığı öne sürüldü.

Batılı bir kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen 3 hafta içinde Yemen'in Aden Körfezi'nin güneyinde ve batısındaki bazı askeri güçlerini geri çektiğini iddia etti.

BAE ASKER GERİ ÇEKME OLMADIĞINI BİLDİRDİ

BAE ise Yemen'de bazı askeri hareketlerin olduğunu ancak bunların asker geri çekme olmadığını bildirdi. BAE'li yetkili, Abu Dabi'nin Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonuna taahhüdü olduğunu ve Yemen'de bir güç boşluğuna yer verilmeyeceğini, güçlerdeki yer değişiminin daha çok Hudeyde için alınan ateşkes kararı ile ilgili olduğunu söyledi.