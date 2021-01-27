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  3. Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı askıya alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı askıya alındı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Yönetimi'nin , aralarında BAE’ye satış onayı verilen F-35’lerin de bulunduğu birçok askeri satışı geçici olarak askıya aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne F-35 satışı askıya alındı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Yönetimi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne  F-35 savaş uçaklarının satışını geçici olarak askıya aldığını duyuran Bloomberg'ün savunma muhabiri Anthony Capaccio, Suudi Arabistan'a mühimmat satışının da gözden geçirildiğini belirtti

DIŞİŞLERİ YETKİSİ ABD MEDYASINA YANSIYA HABERİ DOĞRULADI

Bu gelişmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD medyasına yansıyan haberi doğruladı. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan bir Dışişleri yetkilisi, "Yeni yönetime inceleme fırsatı vermek üzere, Bakanlık Dış Askeri Satış ve Direkt Ticari Satış kapsamında bekleyen bazı askeri transfer ve satışları geçici olarak durdurdu" dedi. 

Bu durumun başkanlık görev değişiminde normal olduğunu belirten yetkili, "Yönetimin şeffaflık, iyi yönetişim ve ABD silah satışlarının kabiliyetli, ortak çalışabilir ve daha güçlü ortaklıklar inşa etme noktasında stratejik hedeflerimize uyması gerektiği konusuna bağlılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.  

Yetkili atılan bu adımın tüm satışları kapsamadığını ancak BAE'ye yakın zamanda satış onayı verilen F-35 ve diğer silah sistemleri ile Suudi Arabistan gibi birçok ülkeye onay verilen satışların da buna dahil olduğu bilgisini verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN: GÖZDEN GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR

Eski Başkan Donald Trump yönetimi, İsrail ile normalleşme anlaşması karşılığında BAE'ye F-35 satışına onay sözü vermişti ve bu taahhüdünü görevden ayrılmasının hemen öncesinde yerine getirmişti ancak geçtiğimiz hafta Senato'da konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, normalleşme anlaşmalarını desteklediğini belirtirken, "İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında bazı ülkelere verilen bazı vaatler var ki bunları çok iyi gözden geçirmek gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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