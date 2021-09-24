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Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın etti

İngiltere Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Türkiye'nin 22 Eylül tarihinden itibaren kırmızı listeden çıkarılarak, seyahat edilebilir ülkeler listesine alındığını açıkladı. Dalaman’a gelen ilk turist kafilesi lokumlarla karşılandı.

Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın etti

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 17 Mayıs’tan itibaren Türkiye’yi kırmızı listeye alan Birleşik Krallık vatandaşlarına seyahat sınırlaması getirmişti. Alınan karardan 4 ay sonra Ulaştırma Bakanı Hon Grant Shapps, Twitter hesabından vatandaşları açıklamada bulundu.

Uluslar arası seyahat kurallarının esnetilmesi ve seyahat listesinin bir araya getirilmesi yönünde alınan karar kapsamında Türkiye’yi 22 Eylül’den itibaren kırmızı listeden alarak tekrar seyahat edilebilir ülke kapsamına dahil ettiklerini belirttiler.

Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın etti

İLK TURİST KAFİLESİ GELDİ

Kararın ardından İngiltere’den Türkiye’ye gelen 129 kişinin yer aldığı ilk turist kafilesine, YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.  Turistlere lokum ikram edilen karşılamada Havalimanı genel müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da hazır bulundu.

Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın etti

DÖRT GÖZLE BEKLİYORDUK

Uzun zamandır dört gözle bekledikleri İngiliz turist kafilesini karşıladıklarını belirten Ayaz, onların da heyecanlı olduğunu söyledi.  Havalimanına ay sonuna kadar 380 uçağın iniş yapacağını, bunun da yaklaşık 60 bin yolcu edeceğini belirtti. Ayaz, kasım ayının sonuna kadar bu sayıyı arttırmak istediklerini, 2022 için umutlu olduklarını belirtti.

Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın etti

4 YIL ÖNCE DE ZİYARET ETMİŞTİM

Tatile gelen İngiliz turistlerden biri olan Julia Elizabeth arkadaşının evlendiğini ve kutlamak yapmak için geldiklerini söyledi. 4 yıl önce de Türkiye’yi ziyaret ettiğini söyleyen Elizabeth; havası, yemekleri ve sahilleri için burayı tercih ettiğini ifade etti.

Birleşik Krallık Türkiye’ye seyahat yasağını kaldırdı! İngiliz turistler tatil bölgelerine akın etti

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