Birleşmiş Milletler'in New York'taki Genel Merkezine Koronavirüs tedbiri!

New York Valisi Andrew Cuomo, Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali, New York eyaletinde virüsten etkilenenlerin sayısının düne göre 25 kişi arttığını söyledi. Cuamo yaptığı açıklamada eyalet genelinde virüsten etkilenen kişi sayısının 142'ye yükseldiğini duyurdu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise yaptığı açıklamada bu sabah itibarıyla New York'ta koronavirüsten etkilenenlerin sayısının 25 olduğunu belirtti.

Katıldığı bir televizyon programda kentteki son durumu değerlendiren Blasio, 8,6 milyonluk kentte hayatın normal bir şekilde devam ettiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN NEW YORK'TAKİ GENEL MERKEZİ KAPATILDI

Blasio, Corona virüsünün özellikle bağışıklık sistemi bozuk, diyabet ya da kanser gibi çeşitli ciddi hastalıkları olan 50 yaş üstü kişileri daha çok etkilediğini belirterek, kent sakinleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildirdi.

Blasio’nun açıklamalarının ardından Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nin ziyaretçilere kapatıldığı açıklandı.