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  3. Birlikte görüntülenince paniklemişlerdi! İrem Sak'tan beklenen Furkan Korkmaz açıklaması geldi!

Birlikte görüntülenince paniklemişlerdi! İrem Sak'tan beklenen Furkan Korkmaz açıklaması geldi!

Kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadıkları iddia edilen İrem Sak sessizliğini bozarak açıklamalarda bulundu.

Birlikte görüntülenince paniklemişlerdi! İrem Sak'tan beklenen Furkan Korkmaz açıklaması geldi!

35 yaşındaki ünlü oyuncu İrem Sak,  geçtiğimiz hafta NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen 24 yaşındaki basketbolcu Furkan Korkmaz ile Yeniköy'de görüntülenmişti.

"NEREDEN ÇIKTINIZ"

Bir anda kameraları karşısında görünce panik halleri dikkat çeken İrem Sak, şaşkınlığını gizleyememiş ve "Aman, siz nereden çıktınız!"  demişti.

Birlikte görüntülenince paniklemişlerdi! İrem Sak'tan beklenen Furkan Korkmaz açıklaması geldi!

"ARKADAŞIM"

Etiler’de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan ünlü oyuncu İrem Sak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği basketbolcu Furkan Korkmaz hakkında beklenen açıklamayı yapan Sak, “Kendisi benim arkadaşım olur. Beraber yemek yedik, çok arkadaşım var onlarla nasıl arkadaşsam Furkan Korkmaz ile öyle bir arkadaşlığım var” dedi.

Birlikte görüntülenince paniklemişlerdi! İrem Sak'tan beklenen Furkan Korkmaz açıklaması geldi!

"AÇ YATMAM"

İrem Sak "Ben arkadaşlarım ile beraber yemek yerim hep zaten, aç yatmam" diye takılarak aşk haberlerini es geçti.

Sosyal medyada paylaştığı tekne fotoğrafları sorulunca ise “O da arkadaşımın teknesi, arkadaşlarım var” dedi.

Birlikte görüntülenince paniklemişlerdi! İrem Sak'tan beklenen Furkan Korkmaz açıklaması geldi!

{TITLE_STRIP}Furkan Korkmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında?

 

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