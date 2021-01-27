Birol Doğan kimdir? | Neden istifa etti? | Birol Doğan Acun Ilıcalı arkadaşlığı sona mı erdi?

Acun Ilıcalı yıllardır birlikte çalışan ve ünlü televizyoncunun sağ kolu olduğu bilinen Birol Doğan arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Birol Doğan kimdir? | Birol Doğan Acun Ilıcalı arkadaşlığı sona mı erdi? İşte ayrıntılar...

BİROL DOĞAN KİMDİR?

Birol Doğan, Acun Ilıcalı'nın hem iş hem özel hayatında sağ kolu olarak bilinmektedir. Tanınması, Var Mısın Yok Musun programında telefonla para teklifinde bulunan Hamdi Bey ile olmuştur. Fakat ondan önce de, Acun Firarda programında Acun Ilıcalı'nın "Feridun" diye seslendiği kişi de Birol Doğan'dı.

BİROL DOĞAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Acun Ilıcalı ile Acun Firarda'dan beri birlikte çalışan Birol Doğan istifa etti. Birol Doğan’ın Ilıcalı ile olan iş ilişkisini sonlandırdığı yönündeki haberler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bir dönem Show TV'de ekrana gelen Acun Firarda programından beri Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan, Birol Doğan istifa etti.

Acun Ilıcalı'nın senelerdir sağ kolu olan Birol Doğan'ın tamamen duygusal sebeplerden ötürü istifa ettiği, ikilinin arasında herhangi bir para mevzusu olmadığı öğrenildi. 20 yıldır abi kardeş ilişkisi içinde olduğu Birol Doğan'ın istifası ile yalnız kalan Acun Ilıcalı'nın boşluğu nasıl dolduracağı ise merak konusu oldu.

BİROL DOĞAN ACUN ILICALI ARKADAŞLIĞI SONA MI ERDİ?

Birol Doğan ile Acun Ilıcalı arasında bir problem yaşanmadığı konuşuluyor.

Birol Doğan, yayınlandığı döneme damga vuran Show Tv’nin sevilen yarışmalarından “Var Mısın Yok Musun” programında “Hamdi Bey” olarak tanınıyordu.